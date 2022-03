Foxconn costruirà una fabbrica in Arabia Saudita per Apple?

Stando a quanto si apprende, sembra che il principale fornitore di Apple Foxconn, stia pensando di realizzare un nuovo impianto di chip in Arabia Saudita. A dirlo, è un nuovo report emerso in queste ore in rete.

L'azienda cinese quindi, sarebbe ad un passo dalla costruzione del nuovo impianto per la produzione di melafonini nel paese; la società dovrebbe sborsare fino a 9 miliardi di dollari per la realizzazione: una bella sommetta, in fondo.

Apple: è un bene un nuovo impianto in Arabia Saudita?

Stando a quanto si legge, sembra proprio che Foxconn voglia creare un impianto volto alla produzione di chipset di vario genere in Arabia Saudita. La fonte è il Wall Street Journal che cita delle persone vicine alla questione.

Dal canto suo, l'Arabia Saudita sta pensando di accettare la proposta, perché un impianto di produzione di semiconduttori, ovvero una fonderia, potrebbe portare nuovo lavoro (diretto e indiretto) nel paese.

Non di meno, il luogo preciso volto alla costruzione di questa fabbrica dovrebbe essere nel cuore della regione Neom, vicino alla parte più tecnologica dello stato e adiacente al deserto.

Si tratta di una indiscrezione non ufficiale, pertanto non abbiamo conferme da nessuna delle due parti. Giusto per fare chiarezza, Foxconn è una compagnia che si occupa della fornitura di iPhone al colosso di Tim Cook ma proprio ultimamente, a causa delle crescenti tensioni fra USA e Cina, ha deciso di spostare sempre più la produzione al di fuori del territorio asiatico. Pensiamo all'impianto indiano o, appunto, a questo nuovo che dovrebbe apparire negli Emirati Arabi.

Fra le altre cose, si legge che Foxconn voglia investire anche nel settore dell'automotive, così da realizzare chipset e soluzioni smart e hi tech per le auto che stanno diventando sempre più interconnesse.

Voi cosa ne pensate? Come credete che andrà a finire? Vedremo sempre più siti di produzione in altri luoghi al di fuori dell'Asia?