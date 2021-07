Cari fan di Ghost of Tsushima, siete pronti ad una bella sorpresa? Sta arrivando la “director's cut” con prestazioni aggiornate e tante piccole novità per il videogioco cult del 2020 uscito su PS4 e PS5. Quando arriva sugli scaffali? Il 20 agosto.

Ghost of Tsushima: cosa cambia con la nuova versione?

Il gioco di successo di Sony e Sucker Punch Ghost of Tsushima sta ottenendo un'edizione director's cut migliorata sia per PS4 che per PS5 che include una nuova isola da esplorare e tutti i contenuti che sono già stati rilasciati finora per il gioco originale. Il videogame sarà disponibile il 20 agosto.

La nuova storia si svolge sull'isola di Iki e Sucker Punch afferma che ci saranno nuovi contenuti presenti nella trama, nuovi personaggi, ambienti unici, armature inedite, nemici mai visti e altro ancora. “Ci sono anche nuovi animali da accarezzare!” afferma Andrew Goldfarb di Sucker Punch in un post sul blog.

Oltre ai contenuti aggiuntivi, Ghost of Tsushima Director's Cut avrà anche alcune funzionalità esclusive di PS5, come l'utilizzo del feedback tattile e dei trigger adattivi sul controller DualSense. Inoltre, la versione PS5 del gioco presenterà voci sincronizzate con le labbra per l'opzione voiceover giapponese, affrontando una delle principali critiche che i fan hanno mosso alla versione originale.

“Ci saranno anche miglioramenti all'audio 3D su PS5, nonché tempi di caricamento drasticamente migliorati, opzioni di risoluzione 4K e framerate mirati a 60 FPS” per la versione del titolo dedicata a console next-gen, ha affermato Goldfarb. Non è chiaro come questi update possano migliorare l'aspetto finale del tutto rispetto alla patch di ottimizzazione di PS5 Sucker Punch rilasciata l'anno scorso.

Se avete una copia di Ghost of Tsushima, sarà disponibile una patch con “alcuni” dei nuovi aggiornamenti quando sarà disponibile il director's cut, secondo Goldfarb. Gli attuali proprietari potranno anche portare i propri salvataggi sulla versione PS5.

Ghost of Tsushima Director's Cut verrà commercializzata per 69,99 dollari su PS5 e 59,99 dollari su PS4. Attendiamo la risposta dell'azienda in merito ai prezzi per l'Europa.

Se avete già la versione PS4 del gioco originale, il percorso per l'aggiornamento al director's cut è un po' complesso. Ecco come lo spiega Sony:

Potete preordinare un aggiornamento a Director's Cut su PS4 per 19,99 dollari. Questo aggiornamento sarà disponibile a partire dal 20 agosto.

Quindi, a partire dal 20 agosto:

Se avete acquistato Director's Cut PS4, potrai passare a Director's Cut PS5 in qualsiasi momento per $ 9,99;

Potete anche aggiornare direttamente (da Ghost of Tsushima originale PS4) a Director's Cut su PS5 per $ 29,99.

