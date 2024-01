Il fantastico microfono Logitech G Yeti GX è SCONTATO!

La tua postazione da gaming non è completa senza un buon microfono. Quest’ultimo può essere utile sia che tu stia giocando con i tuoi amici, sia che tu voglia streammare o registrare video. E il Logitech G Yeti GX, oltre ad essere davvero bellissimo, offre tutte le ultime tecnologie! Grazie all’offerta a tempo di Amazon, lo potrai pagare solo 136,78€ al posto dei 159,99€ di listino.

Logitech G Yeti GX: un microfono al top

Il microfono da gaming Logitech G Yeti GX si presenta come un dispositivo di qualità alimentato dalla tecnologia LIGHTSYNC, che offre un’esperienza audio professionale attraverso lo standard USB. Dotato di una capsula dinamica personalizzata, questo microfono si rivela ideale per i giocatori, grazie al suo pattern supercardioide in stile radiofonico che enfatizza la voce, ignorando i rumori indesiderati come i clic dei tasti durante lo streaming, la registrazione e la chat vocale.

La presenza di due zone RGB separate sul microfono permette l’uso della tecnologia LIGHTSYNC, offrendo la possibilità di controllare colori ed effetti luminosi. La sincronizzazione con altri dispositivi per gaming Logitech G tramite G HUB contribuisce a creare un’esperienza di gioco totalmente immersiva.

Il Logitech G Yeti GX offre anche filtri ed effetti Blue VO!CE, permettendo l’uso dello Smart Audio Lock e di altri strumenti di studio per arricchire l’esperienza di streaming. Questa funzionalità consente di aggiungere filtri, effetti e campioni per intrattenere e coinvolgere il pubblico in modo efficace.

Lo Smart Audio Lock, in particolare, si distingue per la sua capacità di regolare in modo intelligente il guadagno, evitando il clipping attraverso un limitatore analogico e riducendo il rumore ambientale con un expander verso il basso. Questo assicura un audio di alta qualità in ogni contesto di utilizzo.

Il design deciso e pulito, che si integra perfettamente con le apparecchiature da gioco G, lo rende adatto sia alla collocazione sulla scrivania che al montaggio su un braccio, garantendo così una presenza estetica in linea con l’ambiente di gioco.

Fai tuo l’ottimo Logitech G Yeti GX per soli 136,78€ invece degli originari 159,99€!

