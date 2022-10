Il Face ID non funziona dopo l'ultima beta di iOS 15.7.1

Ci sono brutte notizie per gli utenti che hanno installato in anteprima la beta di iOS 15.7.1. Sembra che il famigerato Face ID non funzioni più dopo aver installato il firmware in questione.

C’è un pericoloso e fastidioso bug in iOS 15.7.1 RC, a quanto si apprende, e questo potrebbe permettere a molti utenti di non utilizzare il Face ID a dovere per accedere al telefono. Niente sblocco/blocco biometrico sui propri dispositivi, ma solo passcode per entrare dentro il sistema. Capite bene che è un serio guaio questo, ecco perché vi invitiamo ad attendere una patch di sicurezza da Apple. Se non avete ancora installato il tutto invece, vi invitiamo a non farlo. Non vi conviene mai inserire del software non ufficiale sui device daily driver che utilizzate nel vostro quotidiano. Attendete sempre le pubbliche distribuite dall’azienda.

Cosa succede con iOS 15.7.1 e il Face ID?

Andiamo con ordine: sembra che una grossa percentuali di utenti abbia segnalato un mancato utilizzo del Face ID dal momento in cui hanno installato la beta di iOS 15.7.1 sul proprio melafonino. Molte segnalazioni provengono da persone che possiedono un iPhone 12 Pro o 13 Pro, ma il problema potrebbe essere più vasto. Si dice che il sistema riporti un errore con scritto “Face ID non è disponibile. Riprova più tardi“.

Con iOS 16 si dovrebbe risolvere il tutto, anche se molti non hanno intenzione di installare la nuova iterazione del software di Apple fino a quando non sarà esente da bug.

Se volete fare oggi un buon affare portandovi a casa un melafonino top ad un prezzo unico, vi suggeriamo iPhone 12 da 64 GB in colorazione Green Mint a soli 737,00€. È un device uscito nell’ottobre del 2020 ma è ancora attualissimo. Il design è in linea con quello dei top del 2022, presenta uno schermo OLED, un processore Apple Bionic di penultima generazione, fotocamere di punta che girano video in HDR e non solo. Insomma, è una vera ammiraglia e la portate a casa al costo di un dispositivo di fascia media.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.