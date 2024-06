Il Dreame L20 Ultra è in offerta su Amazon: risparmi 200€

Il Dreame L20 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia premium: è equipaggiato con il meglio della tecnologia per aiutarti a tenere la casa in ordine con il minimo sforzo. Oggi è in offerta su Amazon ad 899€, con un risparmio di 200€ sul suo prezzo di listino: al momento del checkout, se lo desideri, potrai scegliere di pagarlo a rate.

Il robot viene venduto assieme alla sua base multifunzione: oltre a ricaricare il robot, la stazione svuota anche i suoi serbatoi (acqua sporca e polvere) e si prende addirittura cura della pulizia dei mocci. Insomma, la manutenzione è ridotta al minimo: è un avanzato sistema completamente automatizzato.

Il robot utilizza un sistema di navigazione avanzato con sensori LiDAR, sensori visivi AI e sensori di ostacoli, che gli permettono di mappare l’ambiente in 3D e evitare ostacoli fino a 52 oggetti diversi. Questo sistema di navigazione avanzato permette al Dreame L20 Ultra di creare mappe dettagliate della casa, che possono essere modificate tramite l’app Dreamehome per impostare barriere virtuali e zone no-go​ (ad esempio le scale, o stanze con animali domestici).

Con una potenza di aspirazione di 7000 Pa, il Dreame L20 Ultra offre una pulizia profonda su diverse superfici. Le sue spazzole rotanti e il sistema MopExtender gli permettono di raggiungere angoli e bordi difficili, garantendo una pulizia accurata anche lungo i battiscopa. Il dispositivo può rilevare i tappeti e sollevare automaticamente i panni durante l’aspirazione per evitare di bagnarli, oppure può depositare i panni nella base prima di passare ai tappeti​. Nel complesso, si tratta di uno dei robot 2-in-1 più potenti e precisi sul mercato: impossibile rimanerne delusi.

Il prezzo, chiaramente, non è indifferente ma si tratta comunque di un investimento estremamente intelligente, pensato per durare nel tempo e rivoluzionarti la vita: i pavimenti saranno sempre splendenti, senza che tu debba fare praticamente nulla. Non perdere questa offerta: acquistalo subito con uno sconto di 200€!