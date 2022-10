Il Doodle di Google per Halloween è un giochino con cui sfidare i tuoi amici

È il giorno di Halloween 2022, una festa che si è diffusa ormai ampiamente anche in Italia e che viene naturalmente festeggiata da Google con un tradizionale Doodle.

Questa volta il logo della grande G animato e adornato dei colori della festa permette di accedere ad un gioco multiplayer tanto semplice, quanto geniale per divertirsi in compagnia e farlo naturalmente a tema di mostri e fantasmi. Per giocare, non devi far altro che collegarti alla home page di Google e cliccare sul logo valido solo per la giornata di oggi.

Google Doodle Halloween 2022: come funziona il gioco a base di fantasmini

Il concetto del gioco è molto semplice. Nei panni di un fantasma, dovremo esplorare una delle numerose mappe spettrali che fanno parte di questa piccola produzione: l’obiettivo è collezionare quante più fiamme spirituali possibili in due minuti e riportarle alla loro base.

Allo scadere del tempo, vince la squadra che ha raccolto il maggior numero di fiamme spirituali. Esatto, si gioca a squadre e in multiplayer. Ogni volta che inizi puoi cliccare su “Crea partita” e invitare fino a 7 amici a giocare con te condividendo con loro il link generato.

Puoi anche scegliere di giocare con utenti casuali di tutto il mondo: se anche oggi sei in ufficio al lavoro e non fai ponte, puoi sfruttare le pause per divertirti con questo giochino a tema Halloween. Perfetto per entrare nel mood e nell’atmosfera della festa più spaventosa dell’anno.

