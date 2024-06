Il DJI Mini 2 SE è in offerta su Amazon ad un prezzo top: compatto e semplicissimo da usare

Il DJI Mini 2 SE è un’ottima scelta per chi cerca un drone compatto, facile da usare e dalle buone prestazioni, ideale per principianti e appassionati di fotografia aerea. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo niente male: meno di 280€, con un risparmio di 30€ sul suo prezzo di listino.

Il DJI Mini 2 SE pesa solo 246 grammi, rendendolo leggero e facilmente trasportabile. Quando è piegato, può entrare nel palmo della mano, rendendolo perfetto per i viaggiatori. È dotato di un corpo in plastica resistente che protegge gli interni da eventuali urti senza appesantire il drone.

E’ estremamente versatile, con modalità adatte sia ai veterani che agli utenti che non hanno mai pilotato un drone in vita loro. Il drone offre tre modalità di volo: Normal, Sport e Cine, permettendo agli utenti di scegliere la velocità e la stabilità più adatte alle loro esigenze. Grazie alla resistenza al vento di livello 5, può volare con sicurezza anche in condizioni di vento moderato. Le funzioni di decollo e atterraggio automatico e il sistema di ritorno a casa aumentano la facilità d’uso, soprattutto per i principianti​.

Il Mini 2 SE è dotato di una fotocamera da 12 MP con sensore CMOS da 1/2,3 pollici, capace di registrare video fino a 2.7K a 30 fps. Una caratteristica distintiva è la capacità di scattare foto in formato RAW, offrendo maggiore flessibilità in post-produzione per i fotografi.

Il drone viene fornito con un telecomando robusto e migliorato, che include un connettore USB-C per una ricarica rapida e affidabile. Un’altra cosa molto carina: l’ap DJI Fly offre tutorial integrati, rendendo l’apprendimento del volo alla portata di tutti. Rimane ancora poco tempo: acquistalo subito risparmiando 30€!