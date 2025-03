Il Dimmer WiFi di Shelly è in sconto con le Offerte di Primavera (-25%)

Con le Offerte di Primavera di Amazon non mancano le grandi occasioni per la smart home. In questo caso ti segnaliamo lo sconto attivo su Shelly Dimmer 2, interruttore varialuce senza fili compatibile con Alexa e Google Home, che puoi acquistare a soli 26,09 euro invece di 34,99.

Shelly Dimmer 2: le caratteristiche dell’interruttore varialuce

Con questo dimmer WiFi potrai gestire la luminosità delle tue luci senza bisogno di un hub o del filo neutro, rendendolo compatibile con qualsiasi impianto elettrico. Ideale dunque per creare l’atmosfera perfetta in ogni momento della giornata, grazie alla funzione di dimmerazione avanzata puoi impostare l’intensità luminosa in base alle tue esigenze e al contesto.

I programmi e le scene personalizzate ti permettono di gestire le luci di casa in maniera mai così comoda: potrai definire orari automatici, sincronizzare l’illuminazione con il ritmo del sole e creare scenari su misura combinando Shelly Dimmer 2 con altri dispositivi Shelly. Il tutto da gestire tramite l’app Shelly Smart Control, disponibile per iOS e Android.

Compatibile anche con Alexa e Google Home, con Shelly Dimmer 2 avrai la possibilità di gestire il tutto anche con semplici comandi vocali. Facile da installare e perfetto per rendere la casa più smart, acquistalo adesso a soli 26,09 euro.