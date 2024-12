Il Cyber Monday IMPAZZA su Amazon: 12 offerte SHOCK da 9,99€ a meno di 20€

Il Cyber Monday è anche su Amazon e le occasioni si sprecano: tecnologia e non solo a prezzi super contenuti. Guarda queste promozioni a meno di 20€, disponibili solo per poche ore ancora, e approfittane molto velocemente. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

MicroSD Samsung da 64GB velocissima in lettura e scrittura a 9,99€.

Auricolari Bluetooth Anker P20i a 16,49€.

Auricolari Bluetooth OPPO Enco Buds2 a 17€.

Portafogli ultra slim di design, con blocco RFID per tessere e documenti, a 18€.

Asciugacapelli Remington potente e leggero a 19,90€.

Videocamera di sicurezza con rotazione motorizzata, Tapo C200, a 19,99€.

Tostapane Philips con 8 impostazioni a 19,49€.

Yankee Candle in giara grande, Magia di Natale, a 19,99€.

Smart speaker Echo Pop a 19,99€.

Borbone, scorta da 100 capsule compatibili Nespresso a 17,85€.

Caffè Borbone, 100 capsule compatibili con sistema “Lavazza a Modo Mio” a 17,75€.

Yankee Candle in giara grande, biscotto di Natale, a 19,99€.

Fai shopping anche tu a meno di 20€ su Amazon, approfittando del Cyber Monday. Restano solo poche ore, sii velocissimo.