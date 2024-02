Il controller Xbox White è in offerta su Amazon ad un fantastico prezzo

Oggi su Amazon puoi acquistare in offerta la bellissima colorazione White del controller ufficiale Xbox. Il prezzo in sconto è infatti di soli 44,99 euro contro i 59,99 di listino: perfetto se vuoi aggiungerlo alla tua collezione o hai bisogno di un secondo controller per giocare in compagnia.

Controller Xbox White in offerta: un affare a questo prezzo

Il controller Xbox ufficiale ti offre tutte le funzioni del pad che trovi già in confezione con la tua console. Se lo usi su PC puoi inoltre sfruttare la mappatura personalizzata, che ti consente di adattare i pulsanti secondo le tue preferenze e può essere collegato a qualsiasi auricolare compatibile tramite il jack audio da 3,5 mm.

Dotato della tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth, questo controller consente il gaming wireless su diverse piattaforme, tra cui le console supportate, PC Windows, telefoni e tablet iOS e Android.

Realizzato con una presa testurizzata sui grilletti e di un D-pad ibrido per input accurato, il controller ti assicura una precisione impeccabile. E il pulsante Condividi ti permette di catturare e condividere facilmente screenshot, registrazioni e altro.

L’elegante colorazione White può essere tua oggi in offerta a soli 44,99 euro. Non fartela scappare.

