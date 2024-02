Il controller DualSense per PS5 torna in OFFERTA su Amazon (-19%)

Hai deciso di aggiungere un secondo controller alla tua PlayStation 5? Nessun problema perché oggi Amazon ti offre un ottimo sconto sul DualSense, il rivoluzionario pad della PS5, che puoi acquistare a soli 56,99 euro invece di 69,99.

DualSense: il rivoluzionario controller per la PlayStation 5

Il DualSense è sicuramente uno degli elementi di punta della PlayStation 5, capace di offrire un’esperienza di gioco che raggiunge nuovi livelli di coinvolgimento. La tecnologia dei trigger adattivi permette di trasmettere diversi livelli di forza e tensione durante il gioco, consentendo ai giocatori di sentire una connessione fisica più diretta con le azioni che compiono sullo schermo.

Per non parlare poi del feedback aptico che, tramite degli attuatori doppi che sostituiscono la normale vibrazione, reagisce in maniera realistica e coinvolgente alle tue azioni simulando qualsiasi sensazione tu vedrai a schermo.

Il controller DualSense offre anche la possibilità di comunicare con gli amici online grazie al microfono integrato o collegando un auricolare al jack per cuffie da 3,5 mm. Con il tasto Mute dedicato, è possibile disattivare l’acquisizione della voce in qualsiasi momento, offrendo flessibilità e controllo durante le sessioni di gioco online.

Insomma, probabilmente lo conoscerai già molto bene, quindi l’unica cosa che devi fare è approfittare di questa offerta e portarti a casa il tuo nuovo DualSense a soli 56,99 euro.

