Il clone degli AirPods costa solo 14,99€ ed è ECCEZIONALE

Avete letto bene: il clone degli AirPods, i famosi auricolari True Wireless Stereo di Apple, è disponibile su Amazon a soli 14,99€ con spese di spedizione gratuite. Pensate che c’è anche un coupon applicabile al checkout che vi farà risparmiare il 20% sul prezzo di listino. Insomma, queste cuffiette non vi costeranno nulla, ma non pensate che siano di scarsa qualità, anzi. Parliamo di un gadget tutto sommato discreto, che si comporta bene e se pensate che costa meno di una pizza con Coca-Cola e patatine al ristorante, forse gli darete una chance.

AirPods: il clone che costa meno di 15€

Come detto più volte, se avete un abbonamento ad Amazon Prime non dovrete nemmeno pagare le spese di spedizione. Praticamente questo gadget è quasi regalato e si abbina benissimo con il vostro smartphone Android (ma volendo anche con un iPhone). Il design di questo paio di auricolari è praticamente quasi identico a quello del prodotto originale. Le gemme sono molto comode e hanno anche i controlli touch (elemento che i veri AirPods non hanno).

Dispongono quindi di controlli smart touch per la riproduzione della musica, per l’assistente vocale per altre funzioni, ma il design in-ear ve le farà amare. Sono molto comode e si possono indossare per ore senza problemi. Il segnale con il proprio smartphone risulterà essere sempre forte e preciso. Godono anche della ricarica wireless e sono in grado di fornire più di 5 ore con una singola carica. Insomma, potrete lasciare il vostro caricatore a casa durante un viaggio con questo articolo.

Comode, piccole, pratiche: sono da comprare adesso. L’azienda che li produce si chiama MELAQRT e hanno più di 650 recensioni positive su Amazon, un record niente male. A soli 14,99€ (con coupon attivabile che vi farà risparmiare un ulteriore 20%) sono da prendere al volo. Non pensateci troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.