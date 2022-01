Il CES 2022 finirà in anticipo: ecco perché

Si è saputo che l'annuale Consumer Electronics Show (CES 2022), che inizierà il prossimo 5 gennaio a Las Vegas, si concluderà il 7 gennaio così da fornire ulteriori misure per contenere la diffusione dei contagi da coronavirus (omicron), secondo quanto riferito dall'Associazione delle tecnologie di consumo , che è l'organizzatore dell'evento.

Perché il CES 2022 finirà con due giorni di anticipo?

La fonte osserva che nelle ultime settimane alcune importanti aziende come Intel, AMD, Google, BMW, General Motors, Amazon, T-Mobile, Meta e Microsoft si sono ritirate dall'evento a causa delle infezioni da coronavirus.

Ricordiamo che la mostra annuale del CES è una delle più grandi conferenze tecnologiche che in passato ha riunito più di 10mila ospiti da tutto il mondo.

Tuttavia, quest'anno non ci saranno molti partecipanti al CES 2022. Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno visto aumentare l'incidenza dei contagi da variante Omicron e Las Vegas, situato nella contea di Clark, in Nevada, è uno dei luoghi in il numero il numero di persone infette sta crescendo esponenzialmente. Indipendentemente da ciò, la Consumer Technology Association ha dichiarato in una dichiarazione che oltre 2.200 espositori hanno confermato la loro partecipazione al prossimo evento. Viene inoltre menzionato il fatto che, nelle ultime due settimane, 143 aziende si sono registrate per presentare i propri prodotti al CES 2022.

Microsoft ha abbandonato la sua presenza fisica alla fiera internazionale dell'elettronica CES 2022 che si terrà questo mese a Los Angeles. Il gigante statunitense teme per la salute dei suoi dipendenti a causa della pandemia di coronavirus in corso.

“Dopo aver esaminato gli ultimi dati sull'ambiente di distribuzione del COVID-19, Microsoft ha deciso di non partecipare personalmente al CES 2022“, cita un rappresentante dell'azienda a The Verge.

Invece di una presenza fisica alla fiera, il colosso di Redmnod ospiterà conferenze digitali Microsoft Partner Innovation Experience e Automotive Press Kit.

Coloro che hanno rifiutato sono anche Intel, Waymo, Google, Lenovo, GM, T-Mobile, AT&T, Meta, Amazon, Twitter, TikTok, Pinterest e Casio, nonché una serie di noti citizen mondiali. Tuttavia, di recente, gli organizzatori della mostra hanno annunciato che hanno ancora intenzione di tenerla di persona. Secondo i loro dati, 42 aziende si sono rifiutate di partecipare direttamente all'evento.

Successivamente, si è saputo che più aziende hanno annunciato che stanno annullando gli eventi di persona pianificati per lo show. BMW ha annunciato che terrà un evento mediatico online a causa della diffusione del coronavirus; la presentazione dei rappresentanti dell'azienda sarà trasmessa dalla Germania. IBM ha rilasciato una dichiarazione simile e Mercedes-Benz ha seguito a ruota.