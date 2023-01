Il CEO di Apple Tim Cook si taglia lo stipendio per il 2023

Apprendiamo oggi che il CEO di Apple Tim Cook ha appena dichiarato di aver ridotto il suo stipendio per il nuovo anno appena entrato dopo aver guadagnato 100 milioni di dollari nel 2022. Di fatto, nello specifico, il dirigente della mela ha ottenuto 99,4 milioni di dollari stando al comunicato emerso poche ore fa. Nel 2021 invece, è stato di $ 98,7 milioni.

Tim Cook si è tagliato lo stipendio: ecco a quanto ammonta il suo guadagno

Il funzionario di Cupertino ora prenderà “solo” 49 milioni di dollari quest’anno come target previsto e preventivato. A riportare i dati del taglio di stipendio ci ha pensato il giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Parliamo di una cifra ridotta di quasi la metà rispetto al 2022.

Nonostante il taglio delle retribuzioni tuttavia, si apprende che la compagnia ha visto numeri spaventosamente eccezionali durante lo scorso anno sotto la guida di Cook che, tra l’altro, ricopre questo ruolo dal 2011. Ci stiamo avvicinando alla riunione degli azionisti annuale in casa Apple. Ecco le parole di Tim in merito:

Le sfide globali con noi tutti oggi – dall’inflazione, alla guerra nell’Europa orientale, agli impatti duraturi della pandemia – rendono questo tempo per un’azione deliberata e ponderata. Ma non è il momento di ritirarsi dal futuro. Abbiamo sempre gestito Apple a lungo termine, e questo significa continuare a investire nell’innovazione, nelle persone e nella differenza positiva che possiamo fare nel mondo. Oggi abbiamo la più forte gamma di prodotti e servizi che abbiamo mai avuto e la nostra tecnologia non si è mai presentata per i nostri utenti in più modi. E le nostre ultime innovazioni stanno aiutando così tanti di noi a sfruttare la nostra creatività, a connettersi con i propri cari, a trovare intrattenimento e gioia e vivi vivi più sicuri e più sani.

