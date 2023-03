Il celebre Rock' Em Sock' Em Robots oggi lo pagate solo 10€

Ci sono giochi da tavolo che, nonostante passino gli anni, rimangono immortali o, addirittura, col tempo acquistano un alone di epicità che li rende ancora più richiesti. Tra questi spicca indubbiamente l’impronunciabile Rock ‘Em Sock ‘Em Robots Knock Or Block conosciuto più come la “lotta sul ring dei robot”. Stiamo parlando di un grande classico dal 1964 per due giocatori amatissimo da intere generazioni che solo per oggi è possibile acquistarlo a soli 10 euro su Amazon.

Il classico Rock ‘Em Sock ‘Em Robots Knock Or Block a un prezzo incredibile

Tornate sul ring con il gioco Rock’ Em Sock’ Em Robots con questa edizione ancora più entusiasmante che include dei dadi che stabiliscono quale robot deve COLPIRE l’altro con un bel pugno e quale invece lo deve BLOCCARE. Sarete voi giocatori ad avere il controllo della sfida sferrando colpi micidiali e bloccandoli: se tirando il dado ottenete una ‘K’ e una ‘O’ del vostro colore, dovrete cercare di far saltare la testa al vostro avversario. Se invece non fosse il vostro colore a uscire, dovrete prepararvi a bloccare.

Si tratta di un regalo fantastico per gli appassionati di pugilato e i bambini dai 6 anni in su, ma anche per tutti gli amanti dei giochi da tavolo semplici, rapidi e dinamici. Solo per oggi potreste acquistare questo meraviglioso gioco della Mattel a soli 10 euro sfruttando anche le consegne rapide e gratuite del servizio Amazon Prime. Non perdete altro tempo perché le scorte sono destinate a finire presto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.