Il campione del mondo di Pokémon è italiano (INTERVISTA)

C'è poco da fare: quest'anno l'Italia sembra essere un “meme” vivente. Il motivo è semplice: stiamo vincendo diventando “primi al mondo” in ogni disciplina. Ebbene, in questi giorni abbiamo avuto il piacere di intervistare il nuovo campione mondiale di Pokémon. Si chiama Leonardo Bonanomi ed è, come si intuisce anche dal nome, italiano. Scopriamo tutti i retroscena in questa dichiarazione ufficiale che ci ha rilasciato mediante la The Pokémon Company International.

Leonardo Bonanomi, campione del mondo di Pokémon

La prima domanda che gli abbiamo posto è stata la seguente

“Come ti sei approcciato al mondo dei Pokémon?“ Fin da bambino ero un appassionato del mondo Pokèmon. Ho cominciato guardando la serie animata, poi sono passato a collezionare le carte e infine mi sono appassionato al videogioco. “A quanti anni hai iniziato a giocare seriamente con i videogiochi dei Pokémon?” Ho iniziato a giocare competitivamente a settembre 2016 quando avevo 21 anni. Ero rimasto molto colpito dal mondiale di quell’anno e ho deciso di mettermi in gioco partecipando ai tornei live, con il sogno di poter competere a un’edizione del mondiale prima o poi. Un anno dopo, grazie a dei buoni piazzamenti a vari tornei a cui ho partecipato, sono riuscito a coronare il sogno partecipando ai mondiali di Nashville 2017. “C'è stato qualcuno che ti ha instradato in questo mondo?” Direttamente nessuno, però grazie al competitivo, in questi anni ho conosciuto molte persone, alcuni sono diventati amici molto stretti con cui ho condiviso momenti indimenticabili. Ci siamo aiutati a vicenda, siamo migliorati insieme ponendoci sempre nuovi obbiettivi da raggiungere, sono stati importanti per la mia crescita nel competitivo. “Qual è il tuo videogioco Pokémon preferito e perché?” Il mio videogioco Pokèmon preferito è Pokèmon Oro, il primo gioco non si scorda mai. Ho il bel ricordo di quando i miei genitori mi portarono a comprare il primo GameBoy Advance con Pokèmon Oro come regalo di compleanno. Ci ho giocato tantissime ore e mi ha fatto appassionare alla serie dei videogiochi. “Qual è il tuo Pokémon preferito?” Il mio Pokèmon preferito è Mimikyu, il suo design è particolare con un abilità competitivamente unica. Ho utilizzato molto Mimikyu in VGC2017 con Danzaspada e il Follectium Z, combinazione abbastanza inusuale, che metteva molta pressione agli avversari giocato in coppia a Snorlax Panciamburo. Grazie a questo duo sono riuscito a ottenere il mio secondo invito al mondiale in poco tempo all’inizio della stagione 2018. “Quali sono i tuoi progetti per il futuro ora che hai vinto un torneo globale come il Global Exhibition Tournament?” Con questa situazione incerta è difficile fare progetti per il futuro. Senza tornei live a causa della pandemia il competitivo è diverso, online ha un altro gusto, una delle cose che più mi piace è viaggiare, ogni viaggio ha la sua storia, ti lascia ricordi indimenticabili. Spero che la situazione migliori in tutta Europa e che si possa finalmente tornare alla normalità. PlayPokèmon ha già pubblicato il calendario degli eventi per il 2022, se tutto va bene la prima tappa dovrebbe essere il regionale di Liverpool il 26/27 marzo 2022. “Raccontaci la tua esperienza alla Pokémon Global Exhibition” Sono contento di aver potuto partecipare a questa competizione e molto soddisfatto di aver vinto. Dopo aver perso per un soffio in finale nelle due precedenti Players Cup, una vittoria ci voleva! È stato bello giocare contro alcuni dei migliori giocatori al mondo, avrei voluto giocare anche contro il giapponese Kouhei Fujita ma eravamo in diverse parti della bracket.

Il team che ho utilizzato è lo stesso che ho già usato durante la Players Cup 3, è un ottimo sun team con cui avevo già molta esperienza, credo che questa scelta alla fine abbia pagato soprattutto nell’affrontare altri giocatori che usavano dei sun team simili al mio.

Vi lasciamo al video completo dell'esibizione dove potete vedere il nostro campione in carica mentre vince la finale. Buona visione.

Noi ringraziamo ancora Leonardo e la The Pokémon Company per il tempo concessoci e cogliamo l'occasione per fare, ancora una volta, gli auguri al nostro nuovo campione in carica!