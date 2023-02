Il campanello smart è utilissimo: a 23€ è IMPERDIBILE, prezzaccio Amazon

Con un campanello smart, hai sempre modo di sapere chi c’è alla porta, anche mentre non ci sei. Super comodo, è perfetto anche come sistema di sorveglianza. Normalmente più costoso, adesso puoi portare a casa un kit completo a mini prezzo da Amazon. Merito di uno sconto a tempo super limitato, che ti permetterà di accaparrarti il set composto da unità da esterni e unità da interni a 23€ circa appena. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Super facile da installare e configurare. L’unità da esterno funziona tramite batteria (e quindi non occorrerà portare corrente) e integra una fotocamera in grado anche di offrire immagini nitide in notturna, grazie alla tecnologia infrarossi. Naturalmente, c’è anche un tasto che i tuoi avventori potranno premere, esattamente come sui campanelli “standard”. L’unità da interno è invece perfetta per sapere in tempo reale chi c’è alla porta: ogni volta che qualcuno suonerà alla porta, potrai udire un suono emesso direttamente dall’unità da interno.

Ancora, ogni volta che ci sarà qualcuno alla porta, riceverai una notifica direttamente sullo smartphone e potrai vedere le immagini dall’interno dell’applicazione e non solo: grazie all’audio bidirezionale, potrai ascoltare e interagire. Basterà abbinare il tuo campanello smart al WiFi di casa per accedere a questa funzionalità. Niente di più semplice, insomma. Non perdere l’occasione di portare a casa questo kit intelligente a mini prezzo da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 23€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitatissima.

