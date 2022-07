Il caldo è tornato? Il condizionatore portatile da 16€ consuma NIENTE

Il caldo è prepotentemente tornato e c’è ancora tutta l’estate davanti. Non cedere alla paura dei consumi in bolletta, resta al fresco con questo mini condizionatore portatile. Ora è in sconto del 42% su Amazon e ti permetterà di risparmiare due volte. Infatti, grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua, l’incidenza in bolletta è praticamente pari a zero.

Non perdere l’occasione di accaparrartelo a 16€ circa appena, completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Condizionatore portatile in gran sconto su Amazon

Un prodotto di design, innanzitutto. Bello da vedere, super compatto e super semplice da utilizzare. Tutto quello che devi fare è aggiungere un po’ di acqua ben fredda (o ghiaccio) e accenderlo. L’aria entra all’interno del dispositivo caldo calda ed esce ben fredda. Il bello sai qual è? Puoi usarlo senza il vincolo dei cavi, grazie alla batteria integrata ricaricabile.

Ovviamente, non aspettarti di avere fra le mani un prodotto che raffredda l’intera casa. Si tratta di un dispositivo a consumo energetico zero, pronto a raffreddare nelle immediate vicinanze di dove lo posizionerai. Ad esempio, è perfetto da usare sulla scrivania, sul divano, sul comodino e non solo. Dotato di funzionalità aggiuntive, è perfetto da sfruttare come umidificatore ambientale oppure – senza aggiungere acqua fredda – è perfetto da sfruttare come mero ventilatore.

Non perdere l’occasione di prenderlo a gran prezzo da Amazon. Completa l’ordine l’ordine al volo per accaparrarti questo eccezionale condizionatore portatile a 16€ circa appena, risparmiando il 42%. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.