Il CACCIAVITE ELETTRICO HOTO by Xiaomi sta andando a ruba!

Stanco di avvitare e svitare all’infinito? Che sia per lavoro o per puro piacere di bricolage, se ti ritrovi spesso a ripetere questo tipo di attività, un cacciavite elettrico potrebbe davvero svoltarti la vita! HOTO è un sotto-brand di Xiaomi volto proprio a realizzare attrezzature per il fai-da-te e il suo cacciavite elettrico crolla di prezzo grazie allo sconto e al coupon selezionabile su Amazon! Il suo prezzo passa infatti dagli originari 66,99€, ad appena 39,99€!

Tutte le caratteristiche del cacciavite elettrico

Questo modello in particolare è realizzato in lega di alluminio, con una finitura gommata che migliora il grip. Le sue dimensioni compatte di 15x3x3 cm e il suo peso leggero di soli 250 grammi lo rendono facile da maneggiare e da portare sempre con sé, con la custodia inclusa mantiene le 12 punte al suo interno, garantendoti un’organizzazione impeccabile.

Con tre livelli di coppia regolabili, questo cacciavite è capace di raggiungere una velocità massima di 220 giri al minuto, garantendo un’elevata efficienza e rapidità di esecuzione. E potrai avvitare anche in ambienti poco luminosi dato che, sul frontale, è incluso un anello LED che illumina perfettamente la zona di lavoro!

Come detto in precedenza, il manico gommato offre una presa comoda e antiscivolo, anche durante un uso prolungato. E l’utilizzo è semplicissimo: basta selezionare la coppia desiderata, premere il pulsante per avviare l’avvitamento o lo svitamento e rilasciarlo per fermare l’operazione.

Infine, un indicatore LED integrato mostra lo stato della batteria, permettendoti di collegarlo al tuo cavo USB-C con cui ricarichi anche il cellulare!

Smettila di faticare e prendi al volo il fantastico cacciavite elettrico HOTO by Xiaomi a soli 39,99€, ma non dimenticare di selezionare il coupon!