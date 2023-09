Il budget phone DEFINITIVO OPPO A57s costa ancora meno su Amazon

Il weekend parte subito con il piede giusto dandoti la possibilità di acquistare il validissimo budget phone OPPO A57s a un prezzo davvero ridicolo su Amazon. Il telefono del colosso cinese può essere tuo spendendo appena 159€ con tanto di consegna rapida e gratuita, un’occasione impossibile da farsi scappare.

Nonostante il prezzo evidentemente super conveniente e alla portata di tutti, il telefono a marchio OPPO ha decisamente tutte le caratteristiche al posto giusto per soddisfare le tue personali esigenze quotidiane.

OPPO A57s oggi lo trovi ad appena 159€ su Amazon: occasione imperdibile

Perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social e molto altro ancora, OPPO A57s monta un bel pannello da 6.56″ ricco di colori accompagnato da una fotocamera frontale per selfie molto buoni. Sotto il cofano trova posto un validissimo processore octa core di fascia media con di fianco una buona batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, mentre sul versante posteriore un modulo fotografico doppio ti stupisce con un sensore principale da 50 MP + IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video di qualità.

Acquista subito lo smartphone Android del colosso cinese ora che può essere tuo ad appena 159€ su Amazon; se fai in fretta, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.