Il Black Friday è finito, ma in realtà non lo è. Come noto, infatti, il lunedì successivo è il “Cyber Monday” che i marketplace dedicano alle offerte maggiormente legate alla tecnologia. Il 2020 ha completato l’opera, spalmando le offerte su più giorni per meglio sposare il particolare contesto in cui siamo (sia tutti noi che il mercato nella sua complessità). Ed è così che su Amazon, ad esempio, la “settimana del Black Friday” riempie tutti i vuoti rimasti tra una giornata e l’altra di sconti.

Black Friday, Cyber Monday e altri sconti

Anche questo weekend, insomma, su Amazon saranno disponibili varie offerte: sia pur se in misura minore rispetto alle bulimiche ore del Black Friday, restano disponibili molte offerte di cui poter approfittare: le si trova tutte qui, oltre ad una serie di offerte lampo che arrivano a sorpresa durante la giornata. Un esempio: tutti gli incredibili sconti sulla gamma Amazon Echo restano confermati, continuando ad essere ottime opportunità natalizie (tempi di consegna permettendo).

Stessa sorte anche su eBay, dove oggi è “Black Saturday” con sconti fino a -70%. Anche qui le offerte sono destinate a continuare fino a lunedì, alcune delle quali chiaramente migliorative rispetto ad Amazon per questa sorta di braccio di ferro continuo fatto di percentuali e coupon.

Appare chiaro a tutti come anche al termine del Cyber Monday le offerte non scompariranno ancora, ma si entrerà in una fase nuova e più complicata. Con il passare dei giorni, infatti, sarà sempre più complesso potersi accaparrare oggetti che possano arrivare a domicilio in tempo utile: la rete italiana della logistica è già fortemente sotto pressione e gli acquisti di fine anno potrebbero farsi dunque più complessi, anticipando il termine ultimo utile entro cui effettuare gli ordinativi. Quando possibile, insomma, meglio anticipare i tempi.

Gli sconti possono continuare, dunque. Aspettando il Cyber Monday, volesse mai regalarci un ultimo sussulto prima di tuffarci definitivamente nello spirito dicembrino.

Smartphone