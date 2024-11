Il Black Friday fa tappa da PlayStation Store: sconti fino al 70%

Non potevano mancare, in occasione del Black Friday, le offerte PlayStation Store che propone, fino al 3 dicembre, sconti fino al 70% su un’ampissima selezione di titoli (ma anche DLC) per PlayStation 4 e PlayStation 5. Poco più di 1.500 giochi, dalle uscite più recenti a quelle più amate, fino alle chicche più datate.

Le migliori offerte del Black Friday di PlayStation

Indeciso su quale titolo acquistare? Niente paura: ecco una selezione dei migliori giochi in sconto: se ancora non li hai, questo è il momento giusto per recuperare.

Marvel’s Spider-Man 2 Digital Deluxe Edition a 59,39 euro (34% di sconto)

Digital Deluxe Edition a 59,39 euro (34% di sconto) Star Wars Outlaws a 59,99 euro (25% di sconto)

a 59,99 euro (25% di sconto) ASTRO BOT a 59,49 euro (15% di sconto)

a 59,49 euro (15% di sconto) Baldur’s Gate 3 a 55,99 euro (20% di sconto)

a 55,99 euro (20% di sconto) Grand Theft Auto V Premium Edition a 14,69 euro (58% di sconto)

Premium Edition a 14,69 euro (58% di sconto) Diablo IV – Standard Edition a 29,99 euro (50% di sconto)

– Standard Edition a 29,99 euro (50% di sconto) Cyberpunk 2077 a 24,99 euro (50% di sconto)

a 24,99 euro (50% di sconto) Red Dead Redemption 2 a 19,79 euro (67% di sconto)

a 19,79 euro (67% di sconto) The Last of Us Parte II Remastered a 39,99 euro (20% di sconto)

Remastered a 39,99 euro (20% di sconto) Skyrim Anniversary + Fallout 4 GOTY a 29,69 euro (67% di sconto)

I giochi e i DLC in offerta sono oltre 1.500: collegandoti alla pagina della promozione, troverai l’elenco completo. Gli sconti, infatti, sono davvero moltissimi – ragion per cui ci è impossibile elencarli tutti.

Avrai tempo fino al 3 dicembre per approfittare delle offerte disponibili su PlayStation Store in occasione del Black Friday.