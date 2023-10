Il bellissimo set LEGO Star Wars Tie Bomber è in OFFERTA PRIME (-18%)

La Festa delle Offerte Prime si arricchisce di un pezzo da novanta: parliamo del set LEGO Star Wars Tie Bomber che adesso puoi fare tuo a soli 49,39 euro grazie allo sconto applicato direttamente sul listino.

Ti ricordiamo ancora una volta che lo sconto è valido solo per gli abbonati Prime (provalo gratuitamente per 30 giorni) e solo fino alla mezzanotte di domani. Meglio sbrigarsi, quindi.

Set LEGO Star Wars Tie Bomber in offerta

Con questo set LEGO puoi immergerti nelle emozionanti scene di Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora. Il kit include il modellino da costruire di un Starfighter TIE Bomber, 3 minifigure LEGO (tra cui l’iconico Darth Vader) e una figura di Droide Gonk. Sarai in grado di ricostruire le tue scene preferite e persino crearne di nuove, dando vita all’epico conflitto tra l’Impero e la Ribellione.

Il TIE Bomber, costruito con i mattoncini LEGO, è un capolavoro di dettagli e fedeltà alla fonte d’ispirazione cinematografica. Dispone di una cabina di pilotaggio apribile con spazio per una minifigure, un vano testata con una funzione di lancio, spazio per 4 bombe (e ne sono incluse 6) e 2 shooter. Sarai in grado di mettere in scena incredibili missioni e combattimenti spaziali.

Adorerai il carrello per trasportare le bombe al TIE Bomber. Il carrello ha spazio per una minifigure e può caricare 2 bombe nella parte posteriore, pronto per l’azione. Questo set offre infinite possibilità di gioco e avventure nel mondo di Star Wars.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta durante le Offerte Prime di Amazon. Acquista subito il Set LEGO Star Wars Tie Bomber a soli 49,39 euro e preparati a costruire, giocare e immergerti nell’epica galassia di Star Wars.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.