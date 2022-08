Il Back To School Amazon 2022 è da FUORI CLASSE: a tutto risparmio

Su Amazon sbarca ufficialmente la sezione dedicata al Back To School 2022, che ti permetterà di fare ottimi affari su una marea di prodotti dedicati proprio al ritorno sui banchi di scuola. Dai libri di testo alla cancelleria, passando per tutti i vantaggi dedicati agli studenti. Dai un’occhiata alla vetrina, che resterà disponibile fino al primo ottobre e scegli quello che più ti serve.

Non dimenticare che gli studenti possono godere di tutti i vantaggi Prime a prezzo molto più basso: solo 1,99€ al mese (o 2,49€ dal 15 settembre).

Back To School Amazon 2022 fra sconti e vantaggi

Un progetto che va ben oltre il mero acquisto delle penne o delle matite. Il colosso dell’e-commerce ha creato un vero e proprio ecosistema, che miri a semplificare il rientro sui banchi. In pochi click, puoi comprare i libri di testo delle classi di tutte le scuole (elementerei, medie inferiori e superiori) che ci sono in Italia. Le aggiungi al carrello, completi l’ordine e li ricevi a casa senza stress alcuno. I più piccoli possono poi usufruire della sezione audiolibri educativi di Audible. Ancora, persino Alexa è attenta al rientro a scuola con una serie di skill dedicate all’apprendimento, fruibili da smart speaker e smart display.

Infine, chi è attento all’ambiente ha la possibilità di farlo al meglio su Amazon, scegliendo i prodotti della vetrina Climate Pledge Friendly, che segnalano quali articoli hanno ricevuto una o più delle certificazioni di sostenibilità previste (30 in tutto).

Bonus cultura e docenti

Ovviamente, sulla piattaforma c’è spazio anche per studenti del 2003, che quest’anno accedono al Bonus Cultura, e docenti in possesso della Carta del Docente. Per loro, una vasta selezione di prodotti da poter acquistare sfruttando le agevolazioni e arricchendo il proprio patrimonio culturale e tecnologico.

Back To School Amazon 2022: c’è tempo fino al primo ottobre

Insomma, il momento di approfittarne e di iniziare a prepararsi al meglio per il ritorno a scuola è adesso. Dai un’occhiata al Back To School Amazon 2022, guarda la vetrina dedicata e scegli i prodotto che preferisci navigando fra le sottocategorie a disposizione.

Ricorda, gli abbonati ai servizi Prime godono anche di spedizioni velocissime e gratuite e se sei studente è ancora più conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.