IKEA ti regala il cinema: scopri la nuova promo per vincere biglietti gratis

IKEA, la famosissima catena svedese tra i leader nel campo dell’arredamento, ha lanciato una nuova promozione: fino al 19 gennaio 2025 potrai vincere uno dei biglietti per il cinema in palio, semplicemente a fronte di un acquisto di almeno 20 euro. Ecco come funziona l’offerta nel dettaglio.

Come vincere un biglietto del cinema con IKEA

Sono 2.000 i biglietti per il cinema che IKEA ha messo in palio per i suoi utenti, che potranno tentare la fortuna fino al 19 gennaio 2025. Come? Basta spendere almeno 20 euro in negozio oppure in un Plan and order point IKEA, online oppure sull’app per dispositivi mobili IKEA. Per partecipare, tuttavia, è necessario utilizzare la propria carta IKEA Family oppure IKEA Business Network.

Come da regolamento, chi possiede tutti i requisiti dovrà conservare il documento d’acquisto (che può essere lo scontrino, come la ricevuta d’acquisto o la conferma d’ordine) e inserire i dati, previa registrazione, collegandosi al sito web apposito della promozione, che puoi raggiungere cliccando qui.

L’esito della giocata verrà visualizzato immediatamente: in caso di vincita, gli utenti vengono avvisati tramite un messaggio a video ed entro dieci giorni, dopo che la società avrà effettuato tutti i controlli del caso, riceveranno un’e-mail con tutte le istruzioni per riscattare il premio. Non c’è limite alle partecipazioni: si può tentare la fortuna più volte (e anche vincere più volte!), utilizzando però scontrini diversi.

Gli eventuali biglietti vinti grazie alla promo IKEA potranno essere utilizzati fino al 19 febbraio 2025. Hai tempo solo fino al 19 gennaio per partecipare e tentare la fortuna acquistando almeno 20 euro di prodotti IKEA.