Ikea: attenzione alla nuova email phishing del buono da 500 euro

Attenzione alla nuova email phishing del buono da 500 euro di Ikea. Non è la famosa azienda svedese di arredamento a inviarla, bensì cybercriminali esperti con intenzioni malevole nei confronti di chi la riceve. Ovviamente il messaggio si presenta allettante visto che la vincita richiede solo la risposta a un semplice sondaggio. Purtroppo però le conseguenze di questa trappola informatica sono davvero tristi, pericolose e, soprattutto, costose.

Ikea e la nuova email phishing

Ikea è diventata ancora una volta l'esca utilizzata dai cybercriminali per sfruttare gli utenti del web. Questa volta si tratta di una nuova email phishing rinnovata graficamente, ma con gli stessi obiettivi di un tempo: truffare coloro che cadono nella trappola del Voucher da 500 euro.

Una vincita allettante che muove la curiosità del destinatario di questa email. Peccato però che ad averla inviata non è Ikea, vittima a sua volta del furto di marchio sfruttato per questi vili raggiri. Ecco il testo del messaggio che sta raggiungendo la casella di posta elettronica di tanti utenti:

Buono IKEA

Giulia

Manager promozione Aiutaci a migliorare l'esperienza dei nostri clienti e vinci un voucher dal valore di 500€ Ciao,

Stiamo cercando di migliorare l'esperienza dei clienti.

Per farlo abbiamo bisogno della tua opinione. Aiutaci partecipando al sondaggio in 1min.

In cambio potrai vincere una carta regalo da €500!

Ti sei aggiudicato la partecipazione se il tuo indirizzo email é nella lista seguente.

Partecipanti selezionati: […].

La cosa interessante è che, questa volta, il messaggio della truffa phishing del finto buono da 500 euro di Ikea, termina con un elenco degli indirizzi email dei fortunati selezionati per partecipare a questo sondaggio. Poco sotto un link: “Sì, inizia il sondaggio“. Cliccando l'utente viene reindirizzato su una pagina che ha solo il logo di Ikea, ma per il resto si intuisce essere una brutta copia dello stile del sito ufficiale dell'azienda.

Una volta terminato il sondaggio, la vittima è invitata a indicare tutti i suoi dati personali, compreso il numero di telefono cellulare. Questo permetterà poi ai cybercriminali di attivare un abbonamento molto costoso collegato direttamente al credito residuo della SIM.

Nel caso foste già caduti nella trappola potete contattare gli uffici dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) al numero 800442299 così da richiedere la disattivazione dei servizi VAS. Se, invece, ancora non avete ricevuto la nuova email phishing che sfrutta il buon nome di Ikea, allora non cliccate mai su link di dubbia provenienza. Spesso, dietro importanti vincite esose si nasconde una truffa.