IIIF150 Air1 Pro: smartphone rugged colorato e sottile in OFFERTA

IIIF150 Air1 Pro è lo smartphone rugged economico che saprà soddisfare tutte le aspettative, a partire dal design. Infatti, con uno spessore di appena 11.35 mm e un peso di 272 grammi, si tratta di uno degli smartphone rugged più leggeri ed ergonomici disponibili sul mercato pur soddisfacendo i requisiti per la certificazione MIL-STD-810G.

Se sei alla ricerca di uno smartphone rugged bello, colorato, resistente e adatto per l’utilizzo di tutti i giorni, IIIF150 Air1 Pro è in offerta a questo link di Aliexpress fino al prossimo 10 giugno a 139$.

IIIF150 Air1 Pro: lo stupendo smartphone rugged in forte sconto su Aliexpress

Se comparato agli altri smartphone rugged nella stessa fascia di prezzo realizzati da Blackview, DOOGEE e non solo, IIIF150 Air1 Pro è molto più leggero e sottile, dispone di una potente fotocamera principale da 40 MP accompagnata da un sensore a infrarossi da 20 MP con una portata di 20 metri e monta già Android 12.

Lo smartphone rugged non solo saprà soddisfare le tue esigenze e resistere a urti, graffi e cadute proteggendo i componenti principali, ma ha dalla sua una scheda tecnica in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo appagante sotto tutti i punti di vista. Frontalmente è presente un display da 6.5 pollici ad altissima risoluzione, il processore MediaTek Helio P35 con 6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, una batteria da 5000 mAh in grado di garantirti due giorni completi di utilizzo e molto altro.

IIIF150 Air1 Pro è lo smartphone rugged ideale per farti dormire sogni tranquilli anche se svolgi lavori in contesti in cui i normali device potrebbero rovinarsi, come sui cantieri. La struttura esterna ha superato numerosi test per ricevere la certificazione MIL-STD-810G e garantirti piena resistenza alla polvere, al contatto con i liquidi, alle basse/alte temperature e agli urti. Inoltre, a differenza degli altri smartphone rugged nella stessa fascia di prezzo, IIIF150 Air1 Pro può contare su un design accattivante nato da una lunga evoluzione con una forma ottagonale ispirata alle prese d’aria dei fuoristrada, mentre sul retro il modulo fotografico è abbracciato da una bellissima luce di contorno che, assieme al flash di nuova generazione da 100 Lux, assicura foto e video sempre ben illuminati.

IIIF150 Air1 Pro è disponibile in promozione fino al 12 giugno al prezzo di 139$ a questo link.

