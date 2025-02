Igiene profonda e praticità senza compromessi: la DREAME H14 Pro ad un prezzo eccezionale

Igiene profonda, versatilità e praticità sono tre delle caratteristiche principali di DREAME H14 Pro, la lavapavimenti senza fili con cui potrai facilmente raggiungere anche gli angoli più difficili della tua casa e rimuovere macchie e germi con estrema facilità.

Una delle caratteristiche più avanzate di questo dispositivo è la cura della spazzola a 60° C, che garantisce un’igienizzazione completa delle setole ed una pulizia davvero efficace. Questo vuol dire che la spazzola resterà sempre pulita e più a lungo, così da essere sempre pronta all’uso nel momento del bisogno.

La tecnologia di aspirazione da 18 kPa ti consentirà inoltre di rimuovere senza difficoltà la polvere, i peli degli animali ed altre impurità dopo una sola passata.

Questo dispositivo per la pulizia della casa non si limita solo a lavare i pavimenti: grazie alla funzione di asciugatura rapida in 5 minuti potrai far sparire le tracce di umidità. In questo modo non dovrai attendere che i pavimenti si asciughino e potrai eliminare eventuali aloni. Inoltre con il suo raggio d’azione a 180° potrai raggiungere senza difficoltà anche i punti più stretti della tua abitazione (come lo spazio sotto al letto).

Il sistema di dosaggio automatico ti consentirà di avere sempre la casa igienizzata e profumata senza sprecare prodotto: il detergente viene erogato in base alla quantità di sporco rilevata. Inoltre questa lavapavimenti è dotata di una modalità silenziosa, ideale per non creare fastidio in casa.

Questo dispositivo è moderno e tecnologico e potrai anche controllarlo tramite app per monitorare le sue prestazioni e le varie modalità di pulizia.

Se vuoi acquistare una lavapavimenti di livello superiore, resistente e con numerose funzionalità, senza dubbio la DREAME H14 è la scelta che fa al caso tuo. Non fartela sfuggire con il 5% di sconto al prezzo di 517 euro e non te ne pentirai!