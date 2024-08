Idropulitrice a batteria POTENTISSIMA con valigetta e 6 modalità ora al 30%

Devi lavare la macchina, la moto o il vialetto di casa? Allora tieniti pronto a sfruttare questa occasione che sto per segnalarti. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questa idropulitrice a batteria a soli 76,99 euro, invece che 109,99 euro. Per averla a questa cifra applica il coupon che puoi vedere in pagina.

Così facendo ti avvali di uno sconto del 30% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare quasi 33 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Idropulitrice a batteria accessoriata a prezzo shock

Questa Idropulitrice a batteria è dotata di un potente motore e una pressione massima dell’acqua di 900 PSI. Potrai quindi lavare qualsiasi cosa senza problemi. La possibilità di usarla senza doverla collegare alla presa della corrente è davvero qualcosa di eccezionale. Dovrai semplicemente collegare il tubo dell’acqua e il gioco è fatto.

Gode di 6 modalità diverse che puoi cambiare semplicemente ruotando l’ugello e ti permettono di avere il getto d’acqua che preferisci in base alle tue esigenze. In confezione troverai due batterie ricaricabili da 2000 mAh per un uso prolungato e diversi accessori per tanti lavori, oltre alla pratica valigetta per il trasporto.

Non perdere tempo perché a questa cifra la vorranno sicuramente tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi corri su Amazon e acquista la tua idropulitrice a batteria a soli 76,99 euro, invece che 109,99 euro. Per averla a questa cifra ricorda di applicare il coupon che puoi vedere in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.