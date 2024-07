Idropulitrice a 59,90€: DIVORA lo sporco, sistema per la schiuma GRATIS

Questa idropulitrice ad alta pressione è il tuo alleato perfetto per mantenere splendidi gli spazi esterni della tua casa, dal giardino alla terrazza, senza sforzo. In promozione su Amazon, il kit completo di accessori li prendi a 59,90€ appena in promozione: completa al volo il tuo ordine per approfittarne, ma fai in fretta perché la disponibilità è limitatissima.

Dotata di un motore da 1400W, eroga una pressione massima di 105 bar, ideale per rimuovere anche lo sporco più ostinato in modo rapido ed efficiente. Con una portata massima di 426 litri all’ora, ti permetterà di completare i tuoi lavori di pulizia in tempi record, risparmiando fatica e tempo prezioso.

Il design robusto e compatto la rende facile da spostare e riporre, mentre il pratico tubo da 9 metri di lunghezza ti consente di raggiungere anche gli angoli più remoti del tuo spazio esterno. La pompa in alluminio, inoltre, assicura lunga durata e affidabilità nel tempo.

Versatile e multifunzionale, si rivela indispensabile per la pulizia di terrazze, balconi, cordoli della piscina, auto, moto e molto altro ancora. Grazie agli accessori inclusi, come l’ugello regolabile e la bottiglia per il detergente, potrai personalizzare il tuo intervento di pulizia in base alle tue esigenze.

Affidabile, potente ed estremamente pratica, è l’alleato perfetto per mantenere il tuo spazio esterno splendente e immacolato con il minimo sforzo. Scopri ora tutti i vantaggi di questa idropulitrice ad alta pressione e aggiungi un tocco di professionalità alla tua pulizia: completa ora il tuo ordine per approfittarne e averla a 59,90€ da Amazon. La ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: la disponibilità è limitata.