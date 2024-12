Idea regalo natalizia: il Sapientino Clementoni è in doppia offerta su Amazon

Vuoi fare un regalo di Natale che sia al contempo educativo, ma anche un vero e proprio grande classico intramontabile per le feste? Su Amazon puoi acquistare in doppio sconto il mitico Sapientino di Clementoni, il laptop per i più piccoli con attività educative, a soli 22,49 euro invece di 41,90. Per avere il doppio sconto devi spuntare la casella del coupon che trovi in pagina.

Sapientino Clementoni: il laptop educativo per bambini e bambine

Chi è cresciuto negli anni ’90 saprà di cosa parliamo e soprattutto ricorda con un pizzico di nostalgia il Sapientino Clementoni, il sogno proibito di tanti bambini di quell’epoca.

Ora puoi essere tu a coronare il sogno del tuo bambino o della tua bambina con un laptop aggiornato pensato per piccoli dai 4 ai 6 anni di età e che include 30 attività coinvolgenti che insegnano lettere, numeri, parole, musica e logica in modo semplice e stimolante.

Il PC si presenta con un design accattivante e uno schermo LCD retroilluminato con i bambini che potranno scegliere tra 4 modalità di gioco progressive pensate per sviluppare abilità come il pensiero logico, la concentrazione, la manualità e il lessico.

Giochi su animali, numeri, colori ed emozioni, ogni attività è pensata per rendere l’apprendimento un’esperienza positiva e divertenti. Alimentato a batterie, incluse nella confezione, il Sapientino di Clementoni è subito pronto all’uso non appena scartato dalla carta regalo.

Riempi l’albero di Natale con una fantastica sorpresa per i tuoi piccoli e acquista il Sapientino di Clementoni in sconto a soli 22,49 euro invece di 41.