Idea regalo di Natale? Il set LEGO Albicocco Giapponese è in offerta su Amazon

Stai già pensando a cosa regalare o regalarti per le festività natalizie? Una buona idea è senza dubbio il popolarissimo e vendutissimo set LEGO Icons Albicocco Giapponese, che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 27,59 euro. Un prezzo che include la spedizione Prime.

Set LEGO Icons Albicocco Giapponese: idea regalo perfetta

Il LEGO Icons Albicocco Giapponese fa parte della linea di set pensati per mettere insieme il piacere e l’eleganza delle piante con il fascino della costruzione creativa.

Grazie a questo kit, tu o la persona a cui lo regalerai, potrai immergerti in un’attività rilassante che consiste nella costruzione in dettaglio di un albicocco giapponese in fiore tutto fatto di LEGO. Comprende fiori dai colori vivaci, rossi e magenta, uno stelo dall’effetto legnoso e un vaso blu pastello impreziosito da una fascia dorata.

Non appena sarà completato è destinato a diventare una piacevole decorazione per la casa o l’ufficio, che naturalmente non richiede alcuna manutenzione da parte tua dato che di certo non va innaffiato. Puoi posizionarlo dove vuoi, pronto a portare una ventata di freschezza e originalità al tuo arredamento.

Gioca quindi d’anticipo sui regali di Natale perché è prevedibile che possa andare subito a ruba: acquista il set LEGO Icons Albicocco Giapponese in offerta a 27,59 euro.