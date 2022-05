Iconiche infradito Crocs a prezzo WOW su Amazon: un must estivo (18€)

In tempo per l’inizio della bella stagione, su Amazon sono in gran sconto le iconiche infradito di Crocs, quelle originali ovviamente. Diverse dagli altri modelli, si tratta di calzature pratiche, comode e super resistenti, esattamente come il corrispettivo a ciabatta chiusa.

In nero oppure in blu, puoi portarle a casa a partire da 18€ circa appena, dipende dai numeri: scegli il modello che fa per te e accaparratelo al volo. Le spedizioni sono rapide e gratis, offerte dia servizi Prime. Sii rapido però, si tratta di una promozione a tempo limitato.

Infradito Crocs: è il momento di averle

Il modo in cui sono concepite è unico. Per questo motivo risultano molto più resistenti degli altri: un unico blocco in Croslite, rinforzato nei punti potenzialmente più deboli. L’eccezionale resina brevettata da cui sono composte le rende praticamente uniche: solo le Crocs sono resistenti come le Crocs! Abbracciano il piede in modo eccezionale, riducendo al minimo il rischio di storte o cadute.

Il logo del brand è ben visibile, ma tono su tono: in questo modo, risultano discrete, seppure dotate di tratto distintivo. La suola è antiscivolo e questo le rende perfette da utilizzare tanto in città quanto al mare: ovunque desideri.

Normalmente ben più costose, a questo prezzo risultano un vero e proprio affare. Dovrai essere veloce però perché il tuo numero potrebbe essere già finito. Per questo spettacolo di infradito si parte da 18€ circa appena (fino a un massimo di 24,99€): scegli colore e versione più adatti a te e completa l’ordine al volo da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Promozione a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.