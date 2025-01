I Samsung Galaxy S25 hanno copiato una funzionalità video dall'iPhone

Durante la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S25, a prendersi l’intera scena sul palco è stata l’intelligenza artificiale, che se vogliamo rappresenta sia il punto di forza ma allo stesso tempo anche il tallone di Achille della nuova serie. In questi giorni però, complici i primi articoli sulle impressioni iniziali dei telefoni, stanno trapelando ulteriori novità introdotte da Samsung con i top di gamma del 2025, una su tutte la registrazione dei video su dispositivi di archiviazione esterni USB-C. La stessa funzionalità era stata introdotta da Apple nel 2023, in occasione dell’uscita di iPhone 15.

Arriva la registrazione su dispositivi di archiviazione esterni

Se è vero quindi che, lato hardware, Samsung ha più volte dimostrato di non voler rinnovare un comparto fotografico di fatto identico da un paio di anni a questa parte, dal punto di vista software le cose sono un po’ diverse, come dimostra l’introduzione con i nuovi Galaxy S25 della registrazione video direttamente su un dispositivo di archiviazione esterno USB-C.

Al momento Samsung offre il supporto della nuova funzione alle seguenti modalità: Video, Pro Video, Slow Motion, Timelaps e Portrait Video. Si tratta di un’ottima notizia in particolare per i content creator, che ora possono finalmente registrare video e andarli poi a modificare su dispositivi diversi senza avere più la necessità di trasferire manualmente i file collegando il loro telefono Samsung al computer o tramite il gestore file dello smartphone.

Un’altra novità importante a livello software introdotta con i Galaxy S25 è la registrazione video in profilo log, disponibile su tutti e tre i modelli (Ultra, Plus e base). Registrare un video in log significa ottenere una gamma dinamica e quantità di dettagli maggiori rispetto ai video salvati con altri profili, miglioramenti visibili poi in post produzione.

Per i futuri possessori dei nuovi S25 un’ottima notizia dunque, che potrebbe peraltro spronare anche altri produttori dell’universo Android a fare altrettanto con i loro top di gamma di quest’anno.