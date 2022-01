I nuovi spot di iPhone 13 sono bellissimi, come sempre (VIDEO)

Apple ha appena condiviso in rete i nuovi spot relativi ad iPhone 13 che ne evidenziano la durata, la batteria e le fotocamere stesse del dispositivo. Inutile dirlo: sul fronte marketing e da un punto di vista registico, gli ADV della mela sono qualcosa di incredibile.

Apple pubblicizza iPhone 13, di nuovo

L'OEM di Cupertino è tornata alla ribalta con le nuove pubblicità di iPhone 13 che mettono in evidenza alcune delle sue caratteristiche, come la robustezza del vetro Ceramic Shield e la grande autonomia degli ultimi modelli. La società ha anche condiviso un cortometraggio girato interamente con un iPhone 13 Pro per celebrare il capodanno cinese.

Il primo annuncio si chiama “Run Baby Run” e mostra un bambino che corre per casa e sbatte e lascia cadere un iPhone 13 ovunque. Non sorprende vedere che il dispositivo non riporta alcun danno.

iPhone 12 è stato il primo melafonino ad avere il vetro Ceramic Shield, che è costituito da cristalli nanoceramici che rendono il pannello più resistente ai danni accidentali. Poiché anche il modello 13 è dotato anche del suddetto materiale, non sorprende che l'azienda stia promuovendo ancora una volta la funzione.

Il secondo annuncio, chiamato “Doin' Laps“, promuove la grande autonomia che si ha con la batteria dei modelli di iPhone 13. C'è un bambino che va in giro in bicicletta tutto il giorno mentre filma tutto con l'iPhone. Alla fine della giornata, il device è ancora acceso e intento a registrare, suggerendo che il device ha una batteria che dura tutto il giorno.

Oltre ai due nuovi ADV, l'azienda di Cupertino ha anche condiviso un cortometraggio di 23 minuti girato interamente con iPhone 13 Pro. Il film presenta la “storia di un padre, un figlio e un villaggio dimenticato con un sogno fuori dal mondo“. È stato creato dal regista Zhang Meng per celebrare il capodanno cinese, adesso che è arrivato l'anno della tigre.

La società ha anche condiviso una clip di 3 minuti che mostra come “The Comeback” sia stato girato con il 13 Pro. I video sono stati girati in cinese ma hanno i sottotitoli in inglese.

Intanto, se state cercando un nuovo iPhone 13 sappiate che è disponibile in sconto su Amazon a 879,00€, con uno sconto del 6% sul prezzo di listino.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 : tutti i prezzi

29,99€ è il miglior prezzo per Apple iPhone 13, attualmente offerto da Ebay.

Ecco tutte le offerte accessibili al momento raccolte nella tabella successiva.