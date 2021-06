In vista del MWC (Mobile World Congress) 2021, Lenovo ha annunciato una miriade di nuovi prodotti. In questo articolo, diamo un'occhiata agli ultimi monitor e webcam a marchio ThinkVision dell'azienda.

Lenovo ThinkVision: quali sono i prodotti per PC?

I device in questione sono i seguenti: ThinkVision T24m-20 Monitor, ThinkVision M15 Mobile Monitor e ThinkVision MC50 Monitor Webcam.

Il monitor Lenovo ThinkVision T24m-20 sfoggia un pannello LCD IPS da 23,8 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, 93 PPI, 16,7 milioni di colori e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Lo schermo con retroilluminazione WLED ha un rapporto di aspetto 16:9, un rapporto di contrasto 1000:1 (tipico), una gamma di colori NTSC del 72%, una luminosità di 250 nit (tipica). Il display ha un rivestimento antiriflesso e un angolo di visione di 178°.

Sul fronte della connettività, è dotato delle seguenti porte.

1 x USB 3.2 Gen1 di tipo C (modalità alternativa DP1.2);

1 x HDMI 1.4;

1 X DP1.2;

1 x uscita DP;

1 x uscita audio (jack da 3,5 mm);

2 x USB 3.2 Gen tipo A;

Ethernet.

Ultimo ma non meno importante, questo monitor è certificato TÜV Rheinland Eye Comfort e supporta inclinazione, rotazione, rotazione, slot per blocco Kensington e montaggio VESA. Costa 299 euro e sarà disponibile dal terzo trimestre del 2021.

Il Lenovo ThinkVision M15 Mobile Monitor è un monitor portatile. Tuttavia, non funziona con una batteria integrata. Invece, si basa sulla batteria del laptop. Viene fornito con 2 porte USB 3.2 Gen1 Type-C (DP1.2 Alt Mode). Una delle due porte può essere utilizzata per gli accessori quando l'altra è collegata al notebook.

Parlando di specifiche, è dotato di un pannello LCD IPS retroilluminato WLED da 15,6 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, 141 PPI, 16,7 milioni di colori e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Il display ha un rapporto di contrasto 1000:1 (tipico), 3M:1 rapporto di contrasto dinamico (tipico), 45% gamma di colori NTSC, rapporto di aspetto 16:9.

Altre caratteristiche di questo schermo includono luminosità di 250 nit (tipica), tempo di risposta fino a 6 ms, rivestimento antiriflesso, slot per blocco Kensington, gestione dei cavi, supporto per l'inclinazione e capacità di montaggio VESA. Infine, è anche certificato TÜV Rheinland Low Blue Light e TÜV Rheinland Flicker Free. Il prezzo del monitor mobile Lenovo ThinkVision M15 parte da € 229. Arriverà anche nei negozi nel terzo trimestre del 2021.

Lenovo ha appena pubblicizzato la webcam ThinkVision MC50 come un accessorio perfetto per il nuovo ThinkVision T24m-20. Questa webcam plug-and-play regolabile (inclinazione, rotazione) utilizza un cavo USB da 1 m per connettersi a qualsiasi schermo esistente in commercio.

Il prodotto utilizza un sensore RGB da 1/2,9 pollici con risoluzione 1080p, messa a fuoco fissa e FOV (campo visivo) di 90°. Il sensore supporta lo zoom digitale 4x e può essere coperto con un otturatore integrato quando non è in uso.

Ultimo ma non meno importante, ha anche 2 microfoni integrati, che possono captare la voce da 2 metri di distanza e supportano anche la cancellazione del rumore.

Il suo prezzo parte 99 euro e sarà disponibile anche nel terzo trimestre del 2021.

