Il rispettabile insider Jon Prosser ha annunciato che i nuovi laptop Apple MacBook saranno offerti in una vasta gamma di opzioni di colore.

Apple MacBook come iMac? Speriamo!

In precedenza, Prosser ha diffuso informazioni secondo cui i computer desktop iMac di prossima generazione sarebbero stati disponibili in diversi colori. Questa indiscrezione di fatto, è stata confermata il mese scorso quando l’azienda ha annunciato i nuovi iMac basati su M1 con un design completamente rinnovato e in tante colorazioni frizzanti (verde, giallo, arancione, rosso, blu, azzurro e argento). Non manca neppure un meraviglioso nuovo pannello da 24″ con risoluzione 4.5K.

Ora John Prosser afferma che cambiamenti estetici simili potrebbero influenzare anche la line-up MacBook. In particolare, Apple sta presumibilmente testando il laptop MacBook Air in tinta blu. Possiamo ipotizzare che saranno disponibili altre versioni nello stile di iMac.

Inoltre, gli osservatori ritengono che Apple ridisegnerà completamente il prossimo modello di MacBook Air, adattandolo ad un processore proprietario con architettura ARM.

I rendering sono già apparsi su Internet (vedete immagini correlate a questo articolo) e ci permettono di farci un’idea di come potrebbero apparire i portatili con il nuovo design.

Uno dei principali fornitori di Apple coinvolti nella produzione di array Mini-LED per l’iPad Pro recentemente annunciato è stato in grado di risolvere i problemi con la produzione di pannelli da 14 e 16 pollici per i prossimi MacBook Pro. Di conseguenza, è lecito pensare che i device di fine anno avranno anche la tecnologia Mini-LED a bordo.

Le fonti dicono che dopo aver cambiato il fornitore di questi componenti, l’azienda è stata in grado di risolvere i problemi esistenti con la suddetta feature e stabilire la produzione di pannelli che soddisfano i requisiti di qualità del brand di Cupertino. Pertanto, Apple dovrebbe riuscire a presentare i PC con gli schermi next-gen nei tempi previsti senza ulteriori ritardi.

I MacBook Pro da 14 e 16 pollici dovrebbero vedere la luce entro la fine dell’anno. I dispositivi arriveranno con l’utilizzo di un connettore magnetico per la ricarica MagSafe, una vasta gamma di porte fisiche (un’uscita video HDMI e uno slot per schede SD) e non mancherà neppure il nuovissimo chip M1X o M2 con architettura ARM.

Apple

Elettronica