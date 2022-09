I nuovi MacBook Pro da 14 e 16" sono in arrivo

Ci siamo: secondo un nuovo rapporto del DigiTimes, apprendiamo che i MacBook Pro da 14 e 16 pollici di nuova generazione stanno per arrivare. I due portatili verranno presentati a breve e verranno rilasciati entro la fine dell’anno. Ma cosa sappiamo ad oggi?

I rumor sono davvero tanti, anche se caotici e confusionari fra loro. C’è chi è convinto di vedere un debutto autunnale per questi laptop, chi invece suggerisce un lancio per i primi mesi del nuovo anno (magari in concomitanza del keynote primaverile).

Il nuovo rapporto del DigiTimes non menziona alcun modello in particolare ma fa riferimento a dei computer Apple premium da 14 e 16″. Visto che l’azienda ha aggiornato il Pro da 13″ e l’Air ad inizio anno, è lecito pensare che possa riferirsi ai terminali next-gen pensati per i professionisti.

MacBook Pro 14 e 16″ (2022): cosa sappiamo?

Ad oggi non sappiamo quali saranno i chip dei modelli aggiornati; verosimilmente, noi ipotizziamo gli M2 Pro e Max, ma non ci sono dettagli che confermano tale indiscrezione. I chip potrebbero essere ancora realizzati con un nodo architettonico a 5 nanometri, ma qualcuno ha suggerito una struttura a 3 nm. TSMC però ha ribadito che questa tecnologia è ancora acerba e potremmo non vederla prima del prossimo anno.

Nel corso del keynote autunnale ci aspettiamo dei Mac Mini rinnovati, un iPad di decima generazione con un design tutto nuovo e non solo. L’analista Ming Chi-Kuo ha detto che i nuovi laptop di punta sono in arrivo; sarà vero?

Se volete il Pro da 14″ dello scorso anno, ancora validissimo, sappiate che è in sconto su Amazon a 1916,10€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Onestamente è ancora validissimo e non capiamo neanche il motivo dell’arrivo di un nuovo modello a breve. Apple potrebbe benissimo aggiornare la sua linea di punta fra un paio di anni, ma tant’è. Secondo noi, i portatili attuali sono eccezionali: fateci un pensierno anche perché lo street price è eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.