I nuovi iPhone sono in grado di misurare l'altezza delle persone: ecco come

I futuri iPhone di ultima generazione sono in grado di misurare immediatamente l’altezza di una persona. Non ci credete? Eppure è tutto vero. Basta utilizzare il sensore LiDAR presente sulla back cover dei telefoni per poter eseguire il tutto.

iPhone: come si può misurare l’altezza?

I modelli interessati sono iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, iPhone 13 Pro e 13 Pro Max e 14 Pro e 14 Pro Max. Stiamo parlando dei dispositivi che presentano lo scanner LiDAR, lo stesso sensore che troviamo anche in iPad Pro, per essere chiari. Ma come si può misurare istantaneamente l’altezza di qualcuno? Easy: basta andare nell’app “metro” presente nel telefono.

A questo punto mirate il device verso la persona che desiderate misurare o di cui desiderate conoscere l’altezza in centimetri (o in altri standard di conversione). Dopo pochi istanti, vedrete apparire una linea sulla parte superiore del capo con indicata l’altezza di un essere umano. Potrete scegliere voi se vedere il tutto in piedi e pollici (standard usato all’estero) o in centimetri. Si regola tutto dal menù delle impostazioni. Ovviamente il software misurerà l’altezza di un uomo o una donna (o perché no, anche un/a bambino/a) rilevando i dati dal pavimento alla parte superiore dei capelli/testa. Volendo, potrete anche misurare il tutto con una persona seduta sulla sedia. Rivoluzionario, vero?

Se proprio volete farla completa e volete stupire i vostri amici e parenti, potrete fare una foto con indicata l’altezza e condividerla immediatamente con chi volete. C’è un pulsante circolare con l’otturatore (come la fotocamera, in pratica) in basso a destra. Prima che ce lo chiediate: no, non è compatibile con i modelli standard. Occorre un telefono con LiDAR per poter sfruttare la feature in questione.

Un esempio? iPhone 13 Pro con 1 TB di spazio interno, ad esempio, è ciò che fa per voi: costa molto, è vero (1679,00€ su Amazon, ed è in sconto) ma vi portate a casa un device che vi durerà per anni e anni. Un bell’investimento per il futuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.