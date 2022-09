I nuovi AirPods Pro 2022 sono su Amazon in preordine: SPETTACOLARI

Finalmente ci siamo: è possibile accaparrarsi in preordine i nuovissimi AirPods Pro, appena annunciati ufficialmente. La nuova generazione degli auricolari true wireless di Apple è disponibile anche su Amazon. Le prime consegne, garantite dai servizi Prime, partiranno dal prossimo 23 settembre. Completa l’ordine adesso per accaparrarteli.

I nuovi AirPods Pro sono su Amazon

Una serie di novità caratterizza e rende ancora più interessante questo wearable, che adesso ha a bordo il potente chip Apple H2, che garantisce un’esperienza audio unica in ascolto musicale e anche durante le telefonate. In più, sbarca sul dispositivo anche il chip U1, che permette di rilevare con estrema precisione la posizione del prodotto, nel caso dovessi perderlo. Inoltre, grazie allo speaker audio integrato nel case di ricarica, adesso è più semplice udire il suono emesso dal weaarable, mentre lo stai cercando.

Per la prima volta, gli auricolari della mela morsicata sono in grado di offrire anche la gestione del volume direttamente dalle cuffiette, funzionalità largamente richiesta dagli utenti e ora disponibile grazie al nuovo sensore di pressione. Fra le novità, degna di nota anche la possibilità di ricaricarlo utilizzando il sistema rapido dedicato agli Apple Watch.

Per finire, Apple ha introdotto sui suoi auricolari anche l’anello per laccetto: in questo modo, sarà possibile collegare un accessorio (un laccetto, appunto) che consentirà di tenere al sicuro il wearable, ben ancorato a zaino, pantaloni, borsa, valigia: ovunque desideri.

Accaparrati adesso in preordine i nuovissimi AirPods Pro di seconda generazione, direttamente da Amazon: completa l’ordine adesso per averli a 299€ con prime consegne a partire dal 23 settembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.