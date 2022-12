I migliori set LEGO in offerta su Amazon da regalare per Natale

Uno dei regali di Natale più belli che si possano fare e ricevere è indubbiamente un fantastico set LEGO. Amazon ha attivato le sue offerte natalizie che dureranno fino al ridosso della vigilia di Natale e tra queste ci sono i mattoncini più famosi e amati di tutto il mondo.

Con questo articolo vogliamo presentarti una selezione dei migliori set LEGO che puoi acquistare a prezzo scontato per le festività natalizie. Si tratta di pezzi unici che ogni appassionato dovrebbe possedere, ma anche di soluzioni ideali come regalo per i più piccoli.

Set LEGO in offerta su Amazon per Natale: le migliori scelte

Non possiamo non cominciare con questo incredibile set LEGO dedicato agli appassionati di Star Wars, che permette di costruire un X-Wing con tanto di minifigure di Luke Skywalker, della Principessa Leia e del generale Dodonna. Ah, senza dimenticare l’immancabile R2-D2 da porre proprio sull’ala-X. Grazie allo sconto ti costa solo 36,89 euro invece di 49,99.

Passiamo ad un gioco creativo per bambini e bambine con questo set del Concorso di Cucina ambientato in uno studio televisivo con tre differenti sezioni di gioco: 2 postazioni di cucina e il palco principale. Con tanti accessori a disposizione, si tratta di un set che stimolerà la creatività dei più piccoli. È in offerta a 29,99 euro invece di 39,99.

Da non sottovalutare poi questo set che riproduce il palazzo sottomarino di Ariel, la famosa Sirenetta, che include uno scivolo, dei mobili, diversi accessori, una carrozza e 4 delfini giocattolo, oltre alle minifigure delle protagoniste. L’offerta permette di averlo a 79,99 euro invece di 99,99.

Perché non questa macchina giocattolo? Un set da costruzione di un bellissimo SUV fuoristrada, una Jeep Wrangler 4×4, con tanto di sterzo frontale, potenti sospensioni articolate e verricello. Ci sono anche le portiere e il cofano apribili: insomma una macchina da collezionisti da costruirsi da soli. Puoi averla a 39,92 euro invece di 49,99.

E chiudiamo con una delizia per gli appassionati Marvel con questo modellino di Spider-Man snodabile, alto 24 centimetri e con tanto di spararagnatele. Il prezzo è altrettanto eccezionale: 20,49 euro invece di 29,99. Un regalo di Natale perfetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.