I migliori set LEGO in offerta per Natale a meno di 10 euro

Con Amazon sei sempre in tempo per fare gli ultimi regali di Natale. Se stai cercando un piccolo pensierino per te o per dei bambini questo articolo è proprio ciò che fa per te: includiamo una selezione di fantastici set LEGO che puoi acquistare, tieniti forte, a meno di 10 euro.

Si tratta di una selezione varia che comprende varie tipologie di Set ognuna dedicata ad un pubblico diverso. Siamo sicuri che troverai anche ciò che fa per te.

I set LEGO in offerta per Natale a meno di 10 euro

Cominciamo da questo fantastico LEGA Ninjago, un mech potenziato di Zane con guerriero serpente e banner da collezione che ti costa soltanto 9,49 euro.

Rimaniamo in ambito LEGA Ninjago questa volta con un mech Ninja di Lloyd che permette di costruire un giocattolo snodabile personalizzabile a piacimento. Il prezzo è di 9,49 euro.

Questo è il mio preferito: il LEGO Creator Cyber-Drone, un set 3-in-1 con Drone, Robot Giocattolo Mech e Scooter Spaziale. Il prezzo è altrettanto spaziale: solo 9,90 euro.

Per piccole e piccoli appassionati di moda, ecco un set LEGO Friends Botique di Moda, con motorino elettrico, parrucchiere e accessori per mini bamboline. Anche questo costa appena 9,90 euro.

Per gli appassionati di Star Wars ecco invece questa fantastica mini riproduzione del Millenium Falcon, con tanto di Han Solo ad accompagnarlo. È in offerta a 9,49 euro.

Perché non costruirsi un fantastico portaoggetti a forma di Panda? Con questo set LEGO potrai farlo: costa precisamente 10 euro grazie allo sconto a metà prezzo.

E se ti piace la velocità perché non pensare a questa Macchina Giocattolo in Stile Formula 1 tutta da costruire: include anche meccanico, pilota, trofeo e attrezzi per il mestiere. Prezzo da paura: solo 7,99 euro.

Visto che è Natale è immancabile chiudere con il set ispirato a Frozen con questo set LEGO che riproduce il Cortile del Castello di Anna. Costa solo 9,49 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.