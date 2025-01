I migliori giochi PlayStation scelti dalla critica? Ora sono in sconto fino al 75%

Ognuno ha il proprio videogioco preferito, vuoi per nostalgia o per la storia che racconta, oltre che per le meccaniche di gioco. Alcuni titoli, tuttavia, sono più acclamati di altri: ed è proprio a loro che si rivolge il nuovo ciclo di promozioni lanciato da PlayStation nel suo store, per due settimane di offerte imperdibili fino al 13 febbraio. Astro Bot, Call of Duty: Black Ops 6, Phasmophobia… Ecco le migliori offerte fino al 75% di sconto.

Dieci titoli PlayStation da non perdere in offerta

Quali sono i giochi più gettonati di PlayStation Store? Le offerte lanciate da PlayStation parlano chiaro su quali titoli siano i preferiti dagli utenti. Se ci sono anche i tuoi, questa è l’occasione giusta per portarseli a casa con sconti che vanno fino al 75%.

Per facilitarti nella scelta, abbiamo selezionato 10 tra le migliori offerte al momento disponibili su PlayStation Store, per entrambe le console di casa Sony – PlayStation 4 e PlayStation 5:

Astro Bot a 59,49 euro (15% di sconto)

a 59,49 euro (15% di sconto) Phasmophobia a 14,24 euro (25% di sconto)

a 14,24 euro (25% di sconto) EA Sports FC 25 Standard Edition a 31,99 euro (60% di sconto)

a 31,99 euro (60% di sconto) Hogwarts Legacy a 22,49 euro (70% di sconto)

a 22,49 euro (70% di sconto) Life is Strange: Double Exposure a 40,19 euro (33% di sconto)

a 40,19 euro (33% di sconto) The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 9,99 euro (80% di sconto)

a 9,99 euro (80% di sconto) Mortal Kombat 11 a 4,99 euro (90% di sconto)

a 4,99 euro (90% di sconto) Final Fantasy XVI a 44,99 euro (25% di sconto)

a 44,99 euro (25% di sconto) Borderlands 3 a 6,99 euro (80% di sconto)

a 6,99 euro (80% di sconto) Call of Duty: Black Ops 6 Bundle Cross-Gen a 55,99 euro (30% di sconto)

Come anticipato, gli sconti – fino al 75%, ma in alcuni casi anche più – proseguiranno fino al 13 febbraio sul PlayStation Store. Sono poco più di 1400 i titoli (DLC inclusi) disponibili in offerta: puoi sfogliarli qui, oppure accedervi tramite lo store della console e l’app PS Play per dispositivi mobili.