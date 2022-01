I migliori giochi PC del 2021, vota il tuo con Steam Awards!

Ti sei fatto un'idea su quelli che per te sono stati i migliori giochi PC del 2021 e vuoi dire la tua?

Su Steam Awards sono aperte le votazioni per eleggere i titoli mouse e tastiera migliori dell'ormai scorso anno. Sono diverse le categorie disponibili, con cinque giochi per ognuna di esse. Ecco i candidati, che puoi votare a questo indirizzo.

Migliori giochi PC del 2021, i candidati degli Steam Awards

Gioco dell'Anno

Valheim

New World

Cyberpunk 2077

Resident Evil Village

Forza Horizon 5

Gioco VR dell'Anno

Sniper Elite VR

Cooking Simulator VR

Medal of Honor Above and Beyond

I Expect You To Die 2

Blair Witch VR Edition

Atto d'Amore

DOTA 2

Terraria

Rust

No Man's Sky

APEX Legends

Meglio in compagnia

Valheim

Back 4 Blood

Halo Infinite Multiplayer

It Takes Two

Crab Game

Miglior stile grafico

Psychonauts 2

Subnautica Below Zero

Little Nightmares 2

Bright Memory Infinite

Forza Horizon 5

Gameplay più innovativo

Inscryption

Twelve Minutes

Moncage

Deathloop

Loop Hero

Miglior gioco in cui fai pena

World War Z Aftermath

Nioh 2

Age of Empires 4

Battlefield 2042

Naraka Bladepoint

Miglior colonna sonora

Marvel's Guardians of The Galaxy

NieR Replicant

Persona 5 Strikers

Guilty Gear -STRIVE-

Demon Slayer

Miglior gioco dalla trama profonda

Life is Strange True Colors

Cyberpunk 2077

Resident Evil Village

Days Gone

Mass Effect Legendary Edition

Meritato Relax

Unpacking

Potion Craft

Farming Simulator 22

Townscaper

Dorf Romantik

Ripetiamo che per votare non devi far altro che accedere al sito ufficiale degli Steam Awards e scegliere i tuoi preferiti per categoria. I vincitori dei migliori giochi PC del 2021 verranno annunciati questa sera alle ore 19!