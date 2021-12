I migliori giochi gratis per iOS e Android senza pubblicità

Sei in cerca di giochi gratis per iOS e Android e non sai come districarti tra le numerose proposte zeppe di acquisti in-app e pubblicità? Questa guida allora è quello che fa per te.

Abbiamo selezionato una serie di titoli disponibili in entrambi o in uno degli store che siamo sicuri permettano di giocare gratuitamente, senza il fastidio della noiosa pubblicità e senza che abbiano meccaniche che invoglino all'acquisto in denaro di oggetti extra. Per fortuna l'offerta è più ricca del previsto.

Giochi gratis Android e iOS senza pubblicità o acquisti in-app: la nostra selezione

Stranger Things 3: The Game

Il gioco ufficiale della terza stagione della popolare serie TV Netflix è imperdibile se sei un amante di Stranger Things. Realizzato in grafica 16-bit, il titolo ci propone gli eventi visti nello show televisivo e ci permette di giocare nei panni di 12 protagonisti della serie. Tra elementi picchiaduro ed enigmi da risolvere è una scelta perfetta se sei alla ricerca di giochi senza pubblicità.

Download: iOS Android

Data Wing

L'obiettivo di questo particolare gioco di corse è quello di raggiungere il traguardo in varie missioni basate su obiettivi che vengono assegnati da un sistema informatico noto semplicemente come “Madre“. Il gameplay ci permette di controllare una nave che si muove automaticamente sul percorso e toccando a destra o sinistra le daremo la giusta direzione. Con 40 livelli da completare, include anche una storia da seguire.

Download: iOS Android

Underhand

Sei un amante dei giochi di carte? Allora questo potrebbe fare per te. Underhand viene definito dallo sviluppatore come un CCG, un Cultist Card Game, che ti mette nei panni in un maestro di culto. L'obiettivo è saper gestire le risorse del tuo culto mentre rispondi alle diverse carte evento pescate dal mazzo. Il modo in cui risponderai determinerà l'esito della storia.

Download: Android

Cytoid: A Community Rhythm Game

Se sei invece alla ricerca di qualcosa di insolito, ecco Cytoid, che riprende un approccio che mette insieme rhythm game popolari come Guitar Hero e Let's Dance. Il gameplay richiede di premere al momento giusto sullo schermo i cerchi che compaiono: il tutto per permettere che suoni nel modo corretto una colonna sonora in stile techno. Più sarai preciso, maggiori probabilità avrai di passare al livello successivo, sempre più difficile.

Download: iOS Android

Makenines

Se vuoi mettere alla prova la tua capacità di risolvere enigmi numerici ti proponiamo Makenines. Il gioco è formato da dozzine di puzzle realizzati a mano pensati per stimolare e rilassare la mente. Il tutto adornato da una grafica minimalista e una colonna sonora di accompagnamento utile per favorire la concentrazione. L'obiettivo è cancellare la griglia combinando le tessere che la compongono fino ad ottenerne nove uguali.

Download: iOS

OHM – A Virtual Science Centre

Questo è un gioco adatto anche ai bambini, visto il suo spirito educativo. Oltre ad essere molto bello da vedere, grazie al suo particolare stile, il titolo permetterà di conoscere l'energia e il suo funzionamento. Partendo dal livello più basso, quello atomico, si arriverà a quelli più significativi, come l'energia che alimenta i trasporti. Il tutto funziona tramite puzzle differenti che spiegano il tutto in modo divertente e interattivo.

Download: iOS

E per adesso è tutto. Speriamo che questi giochi gratis per iOS e Android senza pubblicità siano di tuo gradimento, ma se preferisci puoi anche suggerirne qualcuno tramite il modulo commenti: sarà utile allo scopo della guida e magari a qualche altro lettore in cerca di soluzioni alternative!