I migliori AURICOLARI per CORRERE sono Sony (e SCONTATI di -24€)

I Sony LinkBuds non sono i classici auricolari wireless, e ciò si denota già dalla forma. Dotati di questo particolare design, sono pensati proprio per essere utilizzati in contesti come l’allenamento all’aperto, dove è importante rimanere attento a ciò che ti circonda. Con uno sconto del -19% targato Amazon, riuscirai ad averli a soli 99,99€!

Tutte le caratteristiche degli auricolari Sony

Leggere e confortevoli, queste cuffie garantiscono una vestibilità stabile grazie ai ganci auricolari in silicone flessibili, permettendoti di godere della tua musica senza rinunciare al comfort. E sono anche progettate per resistere alle intemperie grazie alla resistenza all’acqua IPX4, permettendoti di utilizzarle in qualsiasi condizione atmosferica.

Nonostante la forma possa trarti in inganno, l’audio con LDAC e SBC, è davvero di altissima qualità, con la modalità Ambient Sound che ti consente di rimanere consapevole di ciò che accade intorno a te. Inoltre, l’Adaptive Sound Control regola automaticamente il volume in base all’ambiente circostante, mentre la funzione Speak-to-Chat abbassa automaticamente il volume della musica e attiva la modalità Ambient Sound quando parli.

E la durata della batteria è impressionante, offrendo fino a 17,5 ore di autonomia con la custodia di ricarica. Inoltre, una ricarica rapida di soli 10 minuti garantisce 60 minuti di ascolto, ideale per chi è sempre in movimento.

I Sony LinkBuds sono compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa e Siri, rendendoli perfetti per qualsiasi sia il tuo smartphone, indipendentemente dal modello.

Acquistando i Sony LinkBuds, non solo avrai un’esperienza audio eccezionale, ma potrai anche aumentare la tua sicurezza durante l’allenamento all’aperto. Prendili a soli 99,99€ al posto dei classici 124,00€!