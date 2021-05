I giochi in franchising PlayStation potrebbero arrivare sui dispositivi iOS già a partire dal prossimo anno. Dopo i giochi di successo di Nintendo su dispositivi mobili, è ora che anche Sony porti i giochi in franchising per PS sul sistema operativo di casa Apple. Il presidente e CEO della società ha affermato che l'azienda intende introdurre alcuni dei suoi “IP iconici” sui device mobili all'inizio del 2022.

PlayStation e iOS: un perfetto sposalizio

Secondo un rapporto di VideoGamesChronicle, il CEO di Sony Jim Ryan vuole che i giochi in franchising per Playstation su dispositivi mobili seguano i primi passi “di grande successo” nel mercato dei PC. Si legge infatti:

Stiamo iniziando il nostro viaggio per togliere l'IP di prima parte per PlayStation dalla console. Abbiamo iniziato l'anno scorso pubblicando due dei nostri giochi su PC, Horizon Zero Dawn e Predator, ed entrambi sono stati redditizi e hanno avuto un debutto editoriale di grande successo. ( …) Nel FY21 inizieremo a pubblicare alcuni dei nostri iconici IP PlayStation su dispositivi mobili e prevediamo che nel 2021 non ci sarà un flusso di profitti significativo.

Con questa conferma, sappiamo che Sony potrebbe portare gli amati giochi PlayStation sui dispositivi iOS. Per ora, non è chiaro se la società rilascerà un “gioco completo” sui dispositivi mobili o se seguirà il percorso intrapreso da Nintendo con adattamenti dei suoi famosi giochi (Super Mario Run, Mario Kart).

Immaginate di giocare a God of War su un iPad. Nintendo, ad esempio, ha iniziato un timido percorso con i giochi per dispositivi mobili nel 2016 con il suo tipo di social network Miitomo. Subito dopo, la società ha introdotto Super Mario Run, un gioco freemium, e poi ha collaborato con Niantic con lo stupendo successo di Pokémon GO.

In effetti, il franchise di Pokémon ha il maggior numero di giochi disponibili su dispositivi iOS: 10 giochi, con MOBA Pokémon Unite ancora da annunciare, che sarà un titolo sicuramente molto redditizio per l'azienda.

Come ha detto Jim Ryan in una sessione di domande e risposte nell'ambito della giornata delle relazioni con gli investitori di Sony, non ci vorrà molto perché gli utenti di smartphone vedano il primo gioco in franchising per Playstation su un dispositivo iOS:

Man mano che apprendiamo da questa esperienza e aumentando il numero di titoli che pubblichiamo su dispositivi mobili, il contributo di PC e dispositivi mobili inizierà a diventare sempre più importante con il passare del tempo.

Quali giochi Sony vorreste provare sul vostro iPhone?

