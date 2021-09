I marchi indiani dominano il mercato degli smartwatch poiché le spedizioni sono triplicate su base annua nel secondo trimestre del 2021.

Perché è importante studiare il mercato indiano degli smartwatch?

Secondo l'ultima ricerca del servizio IoT di Counterpoint, le spedizioni di orologi intelligenti in India sono triplicate nel secondo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una crescita del 206% su base annua e del 18% su base trimestrale durante il trimestre. Fra i fattori scatenanti di ciò troviamo i prezzi convenienti, nuovi protagonisti (brand emergenti e non solo), preferenze variabili dei clienti e ripresa della domanda post lockdown: in parole povere, sono stati questi i fattori chiave alla base dell'aumento dei numeri.

Il mercato sta diventando sempre più competitivo poiché sempre più brand stanno entrando nel mercato; adesso gli smartwatch vengono preferiti agli orologi tradizionali grazie alle loro UI ricca di funzionalità e alla compatibilità con gli smartphone. Questo, a sua volta, ha portato anche alla disponibilità di gadget intelligenti in fasce di prezzo più basse. I marchi indiani continuano a dominare il mercato, con i primi tre brand nel mercato locale indiano che sono nazionali e hanno una quota di oltre tre quinti dell'interno segmento.

Il mercato aumenterà ulteriormente, con più OEM in fila per entrare in questa interessante area di interesse. Nel solo 2021, troviamo ben 10 nuovi marchi che sono già entrati nel settore.

Il punto forte è la crescita della produzione nazionale. Samsung sta già producendo wearable in India da giugno 2020, mentre altri players come Realme e Timex stanno anche esplorando opzioni per la produzione locale in quanto aiuterebbe a ridurre i prezzi e la dipendenza dalle importazioni.

Un ricercatore associato presso Counterpoint Research afferma:

Stiamo assistendo a molti nuovi lanci nel segmento inferiore a INR 5.000, che ha visto il suo contributo salire all'83% nel mercato complessivo nel secondo trimestre del 2021, rispetto al 67% nel secondo trimestre del 2020. A causa di ciò, l'ASP (prezzo medio di vendita) degli smartwatch è diminuito del 36% nel secondo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Stiamo anche vedendo funzionalità come Voice Assistant, Bluetooth Calling, SpO2 e Blood Pressure Monitor che scendono dai modelli di fascia alta a quelli di fascia bassa.

Per noi europei, studiare il mercato indiano è molto importante, poichè ci porta ad avere una prospettiva futura di ciò che dobbiamo aspettarci per il futuro. I brand locali arriveranno a prendere le prime posizioni anche da noi?

