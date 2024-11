I 5 dispositivi Amazon da COMPRARE al Black Friday 2024: ultimi giorni

Ultimi giorni per il Black Friday 2024 su Amazon, se ancora non hai fatto compere e stai pensando di rendere la tua casa smart allora punta ai dispositivi dello stesso e-commerce. Amazon Alexa è l’assistente virtuale più famoso al mondo e con tutte le funzioni che ti offre è impossibile non amarlo. Ma torniamo a noi, i prodotti in offerta sono a centinaia ma ci sono 5 devices che non puoi lasciarti scappare. Se sei interessato collegati e completa l’acquisto al più presto.

Black Friday 2024, i 5 dispositivi di Amazon che non puoi ignorare in sconto

Il Black Friday 2024 è un’occasione continua per fare compere e per acquistare quei prodotti che ti sei sempre ripromesso di aggiungere alla tua casa ma di cui ogni volta rimandi l’acquisto. Se tra questi ci sono i dispositivi di Amazon, allora ecco i 5 da non trascurare assolutamente.

Il primo è Echo Dot con le sue dimensioni compatte e Amazon Alexa integrata. Lo metti ovunque ed ha una cassa Bluetooth avanzata con un suono potente. Puoi acquistarlo a soli 25€ su Amazon.

Il secondo è Echo POP che è stato studiato appositamente per la musica. Anche qui trovi Amazon Alexa e un design obliquo che riesce a diffondere l’audio in modo eccellente. Puoi acquistarlo a soli 19,99€ su Amazon.

Se invece desideri un dispositivo che è riesca a fornirti le emozioni di un concerto, quello di cui non fare a meno è Echo Studio. La cassa ha una potenza e una qualità senza paragoni. Puoi acquistarlo a soli 189,99€ su Amazon.

Per aggiungere un tocco smart a casa, invece, parti con Ring Intercom che rende il citofono di casa connesso. Naturalmente si connette ad Amazon Alexa. Puoi acquistarlo a soli 37,99€ su Amazon.

Infine per la sicurezza avanzata, invece, c’è Blink Outdoor: un sistema senza alcun filo con risoluzione premium e tecnologie per tenere l’esterno di casa sempre monitorato. Puoi acquistarla a soli 39,99€ su Amazon.