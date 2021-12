HyperX Cloud Alpha S: le cuffie dei professionisti in offerta

Tra le offerte di Natale di Amazon, oggi fa capolino uno dei headset gaming del mercato. Stiamo parlando delle HyperX Cloud Alpha S, cuffie su base Hi-Fi che offrono una qualità altissima sotto ogni punto di vista, con un rapporto qualità/prezzo ad oggi mai raggiunto da nessuno, disponibili su Amazon a soli 106 euro.

Cuffie gaming HyperX Cloud Alpha S: caratteristiche tecniche

Le Cloud Alpha S rappresentano l’ultima incarnazione delle note HyperX Cloud, le cuffie gaming più apprezzate per una qualità top di gamma, ad un prezzo decisamente ragionevole. Il design è quello classico, rivisitato per il nuovo modello: archetto e cuscinetti imbottiti in memory foam e rivestiti in similpelle. In questo caso si tratta di una particolare ecopelle 8 volte più traspirante rispetto a quella delle Cloud Alpha. In ogni caso non mancano due padiglioni aggiuntivi in tessuto per una traspirazione maggiore. La struttura unisce sapientemente plastica e metallo per una durabilità e un confort senza compromessi. Ottimi i supporti dei padiglioni in questo caso alleggeriti, ma che mantengono la medesima robustezza. Le cuffie si basano su un modello Hi-Fi in grado di coprire uno spettro di frequenze dai 13Hz ai 27.000Hz, decisamente più ampio rispetto alle altre proposte nella stessa fascia di prezzo.

Interessanti i nuovi driver a doppia camera che separano le frequenze basse da quelle medie e alte. Questo consente di regolarle separatamente, così da avere un suono più dettagliato e meno distorto. Il cavo e il microfono sono completamente staccabili e sostituibili. Utilizzano, infatti, un jack standard da 3,5mm che le rende compatibili praticamente con qualsiasi piattaforma. Inoltre, all’interno della confezione è inclusa una scheda audio USB che consente di sfruttare il surround 7.1 per un suono ancor più coinvolgente. Il telecomando permette di gestire praticamente qualsiasi funzionalità al volo. Da questo portai attivare il surround, regolare il volume di gioco e chat oltre che bilanciarli, mutare il microfono. Si tratta di uno dei prodotti più versatili, con una resa sonora eccezionale per la fascia di prezzo.

Grazie ad uno sconto del 18%, le HyperX Cloud Alpha S sono disponibili a soli 106,40 euro su Amazon.